2018 рік позначився небувалою, як для нашої країни, активністю на ринку злиттів і поглинань (M&A). Фокус вибрав 10 найцікавіших угод за 2018 рік.

Серед угод за 2018 рік Фокус вибрав продаж президентської власності, злиття технологічних гігантів і переділ ринку столичної нерухомості.

1. Коли: жовтень 2018 року

Що купили: ПрАТ Завод Кузня на Рибальському Прайм Ессетс Капітал Петра Порошенка

Хто продав: ПАТ Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд (ЗНКІФ)

Хто купив: Evins Ltd Сергія Тігіпка

Сума угоди: $300 млн (за незалежними оцінками)

Продана частка: 74%

Галузь: машинобудування

Балотуючись на пост президента навесні 2014 року, Петро Порошенко пообіцяв продати свій основний бізнес-актив – кондитерську корпорацію Рошен. Однак цей процес за чотири роки президентства Порошенко так і не дійшов до логічного фіналу.

Разом з тим в жовтні 2018-го стало відомо про продаж іншої ланки бізнес-імперії Порошенка – столичного суднобудівного заводу Кузня на Рибальському. Цим активом президент володів спільно зі своїм давнім соратником і бізнес-партнером – депутатом від БПП Ігорем Кононенко.

Покупцем став Сергій Тігіпко, який після кризи 2014-2015 років перетворився в одного з найбільш активних гравців українського ринку злиттів і поглинань.

Незважаючи на те, що Кузня на Рибальському останні роки активно виконує військові замовлення, учасники ринку не відкидають, що нового власника насамперед цікавить велика земельна ділянка під заводом, на якій можна побудувати багатофункціональний комплекс нерухомості і обладнати впорядковану набережну.

2. Коли: вересень 2018 року

Що купили: Mriya Farming PLC (Агрохолдинг Мрія)

Хто продав: консорціум кредиторів збанкрутілого агрохолдингу, в числі яких IFC, Альфа-Банк, Credit Agricole, Deutsche Bank

Хто купив: SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company), Саудівська Аравія

Сума угоди: $242 млн (за незалежними оцінками)

Продана частка: 100%

Галузь: сільське господарство

Після того як Мрія оголосила про дефолт, а її власники, Іван Гута та його сім’я, втекли з України, агрохолдинг став головним болем як для консорціуму кредиторів, в особі таких міжнародних структур, як IFC, Альфа-Банк, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU та ін., так і для держави. Адже велика компанія, яка не змогла погасити заборгованість в сукупному обсязі близько $1,1 млрд, неабияк псувала імідж і інвестиційний клімат України.

Восени 2018 року інформаційний фон навколо Мрії змінився – в риториці державних мужів колись проблемне підприємство стало виступати предметом гордості. Після того як консорціум кредиторів, який протягом чотирьох років інвестував в агрохолдинг, зменшив його заборгованість до $310 млн, актив привернув увагу зарубіжних інвесторів. Купівля Мрії інвестиційним фондом SALIC з Саудівської Аравії стала однією з найбільших угод в українському агросекторі.

На думку президента Петра Порошенка, ця подія стала свідченням “якісної зміни інвестиційного клімату в нашій державі, відновлення віри інвесторів і їх готовності вкладати в Україну”. Однак експерти агроринку вважають, що покупців насамперед зацікавило зручність логістики та кліматичні умови.

3. Коли: серпень 2018 року

Що купили: ПрАТ Донецьксталь (ПАТ Шахтоуправління Покровське і ТОВ Збагачувальна фабрика Свято-Варваринська)

Хто продав: Fintest Trading Co Limited (Віктор Нусенкіс)

Хто купив: Metinvest B.V., Altana Ltd, Misandyco Holdings Ltd, Treimur Investments Ltd. (Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новинського)

Сума угоди: $190 млн

Продана частка: 100%

Галузь: металургія, видобувна промисловість

Віктор Нусенкіс, якого в ЗМІ називають “православним олігархом”, влітку 2018 року продав один з останніх уламків колись могутньої бізнес-імперії – промислової групи Донецьксталь, на сьогодні практично розореній конфліктом на сході України. Об’єктом угоди стало шахтоуправління Покровське, яке залишилось у власності Нусенкіса (після експропріації більшості активів ватажками “ДНР”) і збагачувальна фабрика Свято-Варваринська. Вони розташовані на підконтрольній Україні частині Донецької області. Покровське – найбільше в Україні підприємство, яке видобуває коксівне вугілля.

Покупцем став металургійний холдинг Метінвест. Імовірно, таким чином гірничо-металургійний бізнес Ахметова і Новинського намагається компенсувати втрату своїх шахт, націоналізованих “ДНР”.

4. Коли: липень 2018 року

Злиття: EVO Group (Naspers / EVO Group) і Rozetka (Temania Enterprises Ltd.), Україна

Сума угоди: невідома

Галузь: eCommerce

Об’єднання двох провідних гравців українського ринку електронної комерції – онлайн-магазину і маркетплейса Rozetka.ua та групи компаній EVO, в яку входять популярні маркетплейси і сервіси Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki .Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Вчасно і Shafa.ua, яке стартувало влітку 2018 року, стала однією з найрезонансніших угод в українському технологічному секторі.

Підконтрольна Владиславу Чечоткіну компанія Rozetka викупила частку групи компаній EVO, яка раніше належала інтернет-холдингу Naspers зі штаб-квартирою в ПАР. Після укладання угоди частка засновників EVO повинна була трансформуватися в частину об’єднаної компанії.

Новоутворена в результаті злиття структура сьогодні – найбільш великий і впливовий гравець українського ринку eCommerce, обсяг якого в 2018 році оцінювався в 65 млрд грн і, за прогнозами групи компаній EVO, в 2019-м обіцяє дорости до 85 млрд грн.

Втім, незважаючи на резонансне злиття, і Rozetka.ua, і маркетплейси і сервіси з групи EVO продовжують активно зростати і розвиватися в колишніх форматах як окремі бізнеси. Товарообіг на маркетплейсах Prom, Bigl, Crafta, Shafa, Kabanchik в 2018 році збільшився на 54%, до 9,3 млрд грн, на Prom.ua – на 27%, до 10,5 млрд грн.

5. Коли: січень 2018 року

Що купили: телеканал Еспрессо (ТОВ Аста Фінанс)

Хто продав: Арсеній Яценюк, Інна Авакова, Лариса Княжицька

Хто купив: Atmosphere Entertainment Івана Жеваго

Сума угоди: $4,9 млн (за незалежними оцінками)

Продана частка: 78%

Галузь: медіа

Найбільш резонансною угодою 2018 року в українському медіабізнесі став продаж телеканалу Еспрессо. Колишні власники – екс-прем’єр Арсеній Яценюк, дружина глави МВС Арсена Авакова – Інна Авакова і дружина депутата фракції Народний фронт Миколи Княжицького – Лариса Княжицька поступилися своїм інформаційним каналом Івану Жеваго – синові відомого бізнесмена Костянтина Жеваго.

Зокрема, Яценюк від реалізації своєї частки в 30% виручив $1,47 млн, виходячи з чого можна припустити, що сума угоди склала близько $4,9 млн. Для нового власника покупку навряд чи можна назвати вигідною – медіабізнес в Україні традиційно дотаційний. Швидше інтерес полягає в отриманні нового інструменту впливу на маси.

6. Коли: січень 2018 року

Що купили: ПАТ Лисичанськнафтопродукт

Хто продав: Rosneft Management Company Limited

Хто купив: Glusco Energy SA (Glusco Ukraine), Швейцарія

Сума угоди: невідома

Продана частка: 87%

Галузь: роздрібна торгівля

Угода з продажу ПАТ Лисичанськнафтопродукт стала продовженням тенденції виходу російського бізнесу з України, який до 2014 року відчував себе на українській території цілком вільно, але пізніше втратив довіру споживачів і партнерів, через що став помітно втрачати частку ринку.

Кожна аналогічна угода закономірно викликає питання про те, чи не ховається за новим власником російський капітал, який вміло “перефарбувався”, використавши відкриту на заході фірму.

Так, за компанією Glusco Ukrain, яка придбала Лисичанськнафтопродукт, стоїть швейцарська фірма Glusco Energy S.A., що входить, в свою чергу, в групу Proton Energy Group S.A. Власником останньої виступає Нісан Моїсеєв, український бізнесмен російського походження з ізраїльським громадянством.

7. Коли: жовтень 2018 року

Що купили: холдинг Формула смаку

Хто продав: ПАТ Каскад-Інвест Віталія Хомутинника

Хто купив: Домініон-К Олександра Табалова

Сума угоди: невідома

Продана частка: 50% (за даними ЗМІ)

Галузь: харчова промисловість

Співголова депутатської групи партія Відродження Віталій Хомутинник в жовтні минулого року вийшов з хлібного бізнесу, продавши свою частку в холдингу Формула смаку партнеру по хлібному бізнесу Олександру Табалову.

Хомутинник став бізнес-партнером Олександра Табалова в 2012 році, коли вони разом створили Полтавахліб, скупивши акції Миколаївхліб (близько 70% ринку Миколаєва) і, за даними ЗМІ, поділивши частки 50% на 50%.

На той момент Табалов утримував близько 6% хлібного ринку країни з обігом понад 1 млрд грн. Після злиття компанія почала активно скуповувати підприємства хлібної галузі. До складу групи увійшли Кременчуцький хлібокомбінат, Комсомольський хлібозавод і заводи в Кіровоградській і Черкаській областях.

У 2018 році Хомутинник почав послідовно виходити з хлібного бізнесу. У квітні Каскад-Інвест продав контрольний пакет акцій Конотопського хлібокомбінату. Хомутинник володів Конотопським хлібокомбінатом з 2008 року. Раніше Антимонопольний комітет України дав згоду інвестфонду Хомутинника на продаж Дніпровського хлібокомбінату.

8. Коли: листопад 2018 року

Що купили: Horizon Park Business Center

Хто продав: Укрсоцбанк

Хто купив: UCPIH Ltd (Dragon Capital)

Сума угоди: невідома

Продана частка: 100%

Галузь: будівництво та нерухомість

Кінцевий бенефіціар Dragon Capital – президент Європейської бізнес асоціації (ЄБА) Томаш Фіала. Співінвестори фонду – банк Goldman Sachs і Джордж Сорос. Dragon Capital останнім часом активно купує комерційну нерухомість в Україні. У минулому році Фіала придбав ТЦ Victoria Gardens у Львові, Sky Park в Вінниці, бізнес-центр Eco Tower в Запоріжжі і бізнес-парк Horizon Park Business Center в Києві. Остання угода стала найбільшою на ринку офісної нерухомості України за останні 10 років.

Загальна площа бізнес-центру – близько 70 тис. кв. м. П’ять офісних будівель розташовані на ділянці площею понад 5,1 га в центрі Києва. До складу комплексу, крім будівель, входять наземний, підземний та багаторівневий паркінги, а також широкий перелік об’єктів соціальної інфраструктури.

9. Коли: жовтень 2018 року

Що купили: ТРЦ Аладдін

Хто продав: інвестфонд Meyer Bergman, Великобританія

Хто купив: Dragon Capital Томаша Фіали

Сума угоди: $23 млн

Продана частка: 100%

Галузь: будівництво та нерухомість

Крім вищезгаданого Horizon Park Business Center, Dragon Capital в минулому році купив київський торговий центр Aladdin. Цей ТРЦ був єдиним українським активом інвестиційного фонду Meyer Bergman. Британська компанія придбала його в 2008 році, заплативши близько $40 млн. ТРЦ Aladdin розташований поруч з ТЦ Піраміда на Позняках, який Dragon Capital купив в 2016 році. Щомісяця Aladdin відвідує близько 325 тис. осіб (3,9 млн осіб на рік). У ньому розташовуються 120 магазинів, більшість з яких представляють міжнародні бренди.

10. Коли: липень 2018

Що купили: ТОВ Енергетична компанія Солар Капітал

Хто продав: Ірина Барах

Хто купив: PVK Energy Investment (ICU)

Сума угоди: невідома

Продана частка: 100%

Галузь: енергозабезпечення

Ірина Барах – колишній бенефіціар Солар Капітал – дружина головного військового прокурора України Анатолія Матіоса. У липні 2018 року кіпрська PVK Energy Investment, в яку входить Investment Capital Ukraine (ICU), що управляє активами на суму понад $500 млн, в тому числі активами українських інвестиційних і пенсійних фондів на суму понад 3 млрд грн, придбала у неї 100% ТОВ Енергетична компанія Солар Капітал. Ціна угоди залишилася невідомою.

Група ICU останнім часом динамічно розвиває активи в галузі альтернативної енергетики. Солар Капітал – другий проект інвесторів після будівництва Кам’янець-Подільської СЕС.