Схема на закупівлі деревини: полковника ЗСУ підозрюють у розтраті майже 3 млн грн

Полковника Збройних Сил України підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму понад 2,9 млн грн.

Розтрата бюджетних коштів: підозрюють полковника ЗСУ

За даними слідства, офіцер вчинив неправомірні дії, що призвели до значних фінансових збитків — полковнику ЗСУ інкримінують махінації на суму понад 2,9 млн грн під час проведення державних закупівель деревини для потреб армії.

Схему викрили працівники Служби безпеки України спільно з поліцією та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

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Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину буде доведено, офіцеру загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Джерело : Офіс генпрокурора

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