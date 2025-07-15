Схема на закупівлі деревини: полковника ЗСУ підозрюють у розтраті майже 3 млн грн
Полковника Збройних Сил України підозрюють у розтраті бюджетних коштів на суму понад 2,9 млн грн.
Розтрата бюджетних коштів: підозрюють полковника ЗСУ
За даними слідства, офіцер вчинив неправомірні дії, що призвели до значних фінансових збитків — полковнику ЗСУ інкримінують махінації на суму понад 2,9 млн грн під час проведення державних закупівель деревини для потреб армії.
Схему викрили працівники Служби безпеки України спільно з поліцією та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Якщо провину буде доведено, офіцеру загрожує позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.