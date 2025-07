Підтримка своїх і агресія до чужих: дослідники встановили, які реакції стимулює стрес

Стрес змушує нас єднатися… і нападати: нове дослідження німецьких вчених пояснює, які реакції провокує мозок та чому досі тривають міжгрупові конфлікти.

Результати дослідження опубліковано у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Підтримка своїх і агресія до чужих: експеримент

Науковці університету Генріха Гейне в Дюссельдорфі (Німеччина) спробували дати відповідь з точки зору нейропсихології. Виявляється, справа — у хімічних процесах мозку під час стресу.

Зараз дивляться

Команда досліджувала вплив двох ключових речовин: кортизолу (гормон стресу, що активується при тривалому напруженні) та норадреналіну (нейромедіатор, що викликає реакції “бий або тікай”).

Під час експерименту учасникам давали гідрокортизон (аналог кортизолу), йохімбін (стимулятор норадреналіну), одночасно обидва засоби або плацебо.

Потім їх розділили на групи для участі в економічній грі з реальними грошовими ставками, де можна було як підтримувати своїх, так і шкодити іншим групам.

Результати показали, що кортизол посилював згуртованість учасників всередині групи. Натомість норадреналін стимулював ворожість до інших, навіть тоді, коли це було фінансово невигідно.

Соціальна поведінка і стрес

— Ми побачили, як хімія мозку наче “перемикає” соціальну поведінку, — зазначили співавтори дослідження.

Водночас вони наголошують, що стрес сам по собі не є добрим чи поганим. Поведінка залежить від нейрохімічних процесів та того, з ким взаємодіє людина — з другом чи ворогом.

На думку науковців, такі висновки допомагають краще зрозуміти механізми поляризації в суспільстві та логіку “ми проти них”.

Джерело : MedicalXpress

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.