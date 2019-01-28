У Кривому Розі через аварію на теплотрасі близько 80 тис. осіб залишились без опалення.

Через аварію на теплотрасі у Кривому Розі без тепла залишились 334 будинки.

Про це повідомляє управління благоустрою та житлової політики міста в Facebook.

Прорив магістрального трубопроводу діаметром 800 мм стався на вулиці Шостаковича.

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Опалення відсутнє також у 6 дитячих садках, 7 школах, 3 ліцеях, 2 музичних школах, 2 інтернатах, 2 центрах первинної медико-санітарної допомоги та у 2 центрах дитячої творчості.

Комунальники обіцяють закінчити ремонтні роботи до півночі або ж до 01.00 29 січня.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Миколаєві через аварію на тепломережі без тепла залишились 72 будинки, лікарні і садочки.

Фото: Управління благоустрою та житлової політики