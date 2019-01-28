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На зміну Мінським угодам: новий план врегулювання війни на Донбасі готовий

Спецпредставник ОБСЄ на мінських переговорах Мартін Сайдік розповів про новий план врегулювання війни на Донбасі.

Мартин Сайдик

Про новий план врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік розповів в інтерв’ю австрійському виданню Kleine Zeitung.

Новий план прийде на зміну Мінським домовленостям, які, за словами спецпредставника ОБСЄ, не зовсім чітко прописані.

До того ж, дипломат зазначив, що ОБСЄ без допомоги ООН не може організувати проведення місцевих виборів на Донбасі.

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А місцевому населенню повинні бути гарантовані мовні права і передбачається також здійснити масштабну амністію.

Крім того, Сайдік заявив, що представники ОРДЛО повинні бути почуті після прийняття нової всеосяжної угоди.

Відзначається також, що Україна і Росія в ОБСЄ вже ознайомилися з новим планом Мартіна Сайдіка, який він уже представив Раді міністрів ОБСЄ.

Нагадаємо, в Україні підписали закон Про протимінну діяльність в Україні.

Фото: OSCE/Micky Kroell

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