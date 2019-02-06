Екс-президент-втікач України Віктор Янукович, якого засуджено до 13 років за держзраду, сьогодні дав прес-конференцію у Москві. Факти ICTV зібрали головні тези його півторагодинного спілкування з журналістами.

Віктор Янукович бадьоро зайшов до зали і відразу заявив, що нещодавно повернувся до Росії після лікування, проте не уточнив, куди саме їздив.

Всі чекали, що екс-гарант скаже щось конкретне про вирок Оболонського райсуду Києва. Проте Янукович, як завжди, говорив про тиск на суд, про брехню та ненависть, а процес проти себе назвав політичним.

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Головні тези виступу Януковича:

1. Екс-президент сказав, що у лютому 2014 року, під час подій на Майдані, глави МЗС країн ЄС його “кинули, як лоха”, нібито не виконавши умови угоди про врегулювання кризи в Україні.

Він нагадав, що на переговорах був присутній представник Росії Володимир Лукін, який не підписав цей документ. І той попереджав його, що ці угоди не будуть виконані.

– На жаль, я помилився, а Лукін був правий. Як це можна назвати? Мене обдурили, зрадили. Або, як кажуть просунуті українські політики, які себе такими вважають, мене кинули, як лоха, – сказав Янукович.

2. Говорив він і про президентські вибори в Україні, але дуже абстрактно:

– Влада зміниться і доведеться відповідати за злочини перед законом.

На питання про те, кого з кандидатів підтримує, сказав, що повідомить про це після ознайомлення з їхніми програмами.

3. Янукович заявив, що готовий говорити з Володимиром Путіним про обмін полоненими між Україною і Росією за принципом “всіх на всіх”.

4. З’ясувалося, що “легітимний” не знає, хто анексував Крим, і його адвокати “подали документи в слідчі органи, щоб з’ясувати, що хто винен у втраті Криму, хто порушив Конституцію України і здійснив державний переворот”.

5. Не знає також Янукович, в якому статусі він уже кілька років живе в Росії, але, з його слів, у нього немає жодних проблем. В базах Інтерполу його немає, тому може виїжджати до будь-якої країни.

6. Єдина неприємність – це травма на тенісному корті, але і тут вже все гаразд, і за півтора місяці Янукович зможе продовжити заняття улюбленим видом спорту.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Фото: скрін відео Россия 24