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Три європейські країни виділять $14 млн на Донбас

Данія, Швеція і Швейцарія запускають проект на Донбасі зі сприяння ефективному управлінню та соціальної згуртованості в регіоні.

Донбасс

Данія, Швеція і Швейцарія почали проект Ефективне управління і залучення громадян для поліпшення доступу до правосуддя, безпеки, охорони навколишнього середовища і соціальної згуртованості на сході України, повідомляє Програма розвитку ООН в Україні.

Проект входить до Програми ООН по відновленню і розвитку світу і розрахований до 2022 року.

Він сприятиме ефективному управлінню та соціальної згуртованості на Донбасі.

– Кризу довіри можна подолати тільки створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну і судову реформи, а також забезпечуючи права людини, – наголошується в повідомленні.

Данія внесе допомогу на суму $9,045 млн, Швеція – $3 млн і Швейцарія – $2 млн.

Ці гроші дозволять почати пошук шляхів для вирішення ключових проблем у Донецькій і Луганській областях.

Читайте: Україна визначила межі окупованого Донбасу – указ

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі.

ФотоIgor Salov | Dreamstime.com

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