На в’їздах до міста Дніпро почали роботу два нових габаритно-вагових комплекси (ГВК).

Про це повідомив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик.

– Автодороги Дніпропетровщини повинні відповідати європейським стандартам. Це не раз підкреслив Президент України Петро Порошенко. У Дніпропетровській області капітально ремонтуються як місцеві дороги, так і магістралі державного значення. Щоб покриття не руйнувалося, необхідно контролювати масу великогабаритного транспорту. Спільно з міською владою ОДА облаштувала на в’їздах до Дніпра два пункти габаритно-вагового контролю, – розповів Голик.

ГВК встановлені на трасах Дніпро-Кривий Ріг та Дніпро-Решетилівка. Вантажівки зважуються пересувними лабораторіями Укртрансбезпеки. На місці також працюють фахівці обласної державної адміністрації та представники Національної патрульної поліції.

Фахівці використовують електронні ваги, далекомір, циркулі для шин, комп’ютер. Процес зважування займає близько п’яти хвилин: машині досить проїхати по двох паралельних платфорах. Потім дані про масу автомобіля і розподіл вантажу передаються на комп’ютер через Wi-Fi, термінал друкує талон з інформацією.

За перші два дні роботи лабораторій було перевірено близько 130 вантажівок. За даними Голика, кожна п’ята з них – перевантажена. Перевізники були оштрафовані.

Голик також повідомив, що пересувна лабораторія незабаром почне роботу і на трасі Дніпро-Запоріжжя. Ще один ваговий комплекс зводять на Донецькій трасі.

Нагадаємо, що на дорогах державного значення заборонено рух транспорту масою більше 40 тонн, на автодорогах всередині міст, сіл і селищ – 24 тонни.

За останні чотири роки Дніпропетровська ОДА капітально відремонтувала понад 500 доріг області, а також об’їзну дорогу навколо Дніпра і трасу Дніпро-Запоріжжя.