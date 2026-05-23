Президент США Дональд Трамп розглядає можливість відновлення військових ударів по Ірану, якщо переговори не дадуть результату.

Про це пише портал Axios з посиланням на двох американських чиновників.

США можуть відновити удари по Ірану: що відомо

Як повідомляє Axios, президент США Дональд Трамп у п’ятницю 22 травня зібрав у Білому домі керівників силових відомств та розвідки для обговорення подальших кроків у війні з Іраном.

За даними джерел, Трамп серйозно розглядає можливість нових військових ударів у разі, якщо дипломатичні переговори не принесуть результату.

Водночас переговорний процес між сторонами описується як складний і без суттєвого прогресу.

У нараді брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, директор ЦРУ Джон Реткліфф та інші високопосадовці.

Держсекретар Марко Рубіо та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн були відсутні через закордонні поїздки та офіційні заходи, пише Axios.

За даними джерел, упродовж останніх днів Трамп дедалі більше розчарований ходом переговорів і допускає сценарій рішучої військової операції, після якої можна буде заявити про досягнення цілей.

Водночас CBS News повідомляє, що на тлі загострення ситуації частина військових і співробітників розвідки США скасували плани на вихідні до Дня пам’яті, очікуючи можливих ударів по Ірану.

Після наради в Білому домі також було змінено графік президента США — він повернувся до Вашингтона і скасував низку приватних планів, заявивши про необхідність залишатися у столиці під час важливого періоду.

Попри це, офіційно рішення про відновлення військових дій поки не ухвалене, а переговори між сторонами продовжуються.

Напередодні американський президент заявив, що через державні справи не поїде на весілля свого сина Дональда Трампа-молодшого та моделі Беттіни Андерсон, яке заплановане на ці вихідні.

