Представників ТЦК, які побили ветерана війни у Києві, переведуть до бойових підрозділів.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що в інтернеті поширюється інформація про побиття ветерана війни Артема Морозова представниками ТЦК та СП Шевченківського району Києва.

– Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та ветераном війни виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана, – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у Сухопутних військах ЗСУ, винних в інциденті з ветераном у Києві переведуть до бойових підрозділів.

Крім цього, поліція розпочала кримінальне провадження за фактом неправомірних дій представника ТЦК. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України.

За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, потерпілому надали направлення для проходження судово-медичної експертизи, щоб встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Наразі триває досудове розслідування.

У п’ятницю, 22 травня, після побиття ветерана у Києві під час проведення оповіщення ТЦК у Шевченківському районі розпочали кримінальне провадження.

