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У Києві більше не буде цирків з тваринами

Суд у Києві підтвердив законність рішення столичної влади про заборону роботи шапіто з тваринами.

Тварини у цирку

Про це повідомив представник громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук.

Йдеться про рішення Київради, яким ще в листопаді 2017 року заборонена робота пересувних цирків-шапіто з тваринами.

Нагадаємо, в грудні 2018 року уряд підтримав законопроект п ро заборону використання диких тварин у цирку. Згідно з документом, у цирків буде п’ятирічний перехідний період, щоб відмовитись від використання диких тварин.

ДжерелоАлександр Тодорчук

Фото: Pixabay

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