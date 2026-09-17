Сили оборони України 16 вересня та в ніч проти 17 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.

Сили оборони уразили низку об’єктів ворога на ТОТ та в РФ

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Вигоничів Брянської області було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.

Також українські військові атакували об’єкт у районі Донецька, який російські сили використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

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Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічного забезпечення російських військ у Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську.

У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині Сили оборони уразили райони зосередження особового складу противника.

У Силах оборони зазначили, що удари по ключових військових цілях російських військ триватимуть.

Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів , після яких спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось про ураження аеродрому, однак офіційного підтвердження інформації наразі немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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