Дві установки С-400 та склади: ЗСУ уразили низку об’єктів ворога на ТОТ та у РФ
- Українські військові уразили низку об'єктів ворога на ТОТ та в РФ.
- Йдеться про об’єкт у районі Донецька, а також дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 у Брянській області.
- Генеральний штаб розповів про повний список військових об’єктів, які були уражені 16 вересня та в ніч проти 17 вересня.
Сили оборони України 16 вересня та в ніч проти 17 вересня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в РФ.
Сили оборони уразили низку об’єктів ворога на ТОТ та в РФ
Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, у районі Вигоничів Брянської області було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.
Також українські військові атакували об’єкт у районі Донецька, який російські сили використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.
Крім того, під удари потрапили склади матеріально-технічного забезпечення російських військ у Курахівці та Новій Мар’ївці на Донеччині, а також у Луганську.
У Стрілковому Херсонської області та Дружному на Луганщині Сили оборони уразили райони зосередження особового складу противника.
У Силах оборони зазначили, що удари по ключових військових цілях російських військ триватимуть.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 вересня в російському Ростові пролунала серія вибухів , після яких спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось про ураження аеродрому, однак офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 667-му добу.
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