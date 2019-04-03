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Факти / Україна / Політика

Жодного позову щодо оскарження результатів виборів немає – ЦВК

У Центральної виборчої комісії немає жодної інформації щодо оскарження результатів першого туру виборів.

Вибори в Україні

Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що їм не надходили оскарження результатів першого туру виборів.

За його словами, 103 окружні виборчі комісії надали ЦВК оригінали протоколів щодо підсумків голосування і зараз цей процес просувається досить швидко.

Якщо така швидкість прийняття протоколів збережеться, то вже 4-6 квітня буде встановлено результати першого туру виборів президента України.

Радченко додав, що у випадку оскарження результатів голосування процес може затягнутися.

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 онлайн

До слова, кандидат у президенти Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на НСК Олімпійський.

Джерело: Укрінформ

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