У команді Володимира Зеленського спростували інформацію про нібито організацію поїздки для людей з Кіровоградської області на концерт перед дебатами.

У штабі кандидата в президента Володимира Зеленського назвали фейком інформацію про організацію безкоштовної поїздки людей з Кіровоградської області на концерт перед дебатами 19 квітня. Про це вони розповіли у коментарі Фактам ICTV.

Фейкова інформація з’явилася на сторінці Команда Зеленського. Голованівський край у Facebook. Також цю інформацію опублікувала на своєму сайті громадська організація ОПОРА.

В анонсі зазначалося, що всі бажаючі можуть отримати квиток на концерт перед дебатами, в якому візьмуть участь Оля Полякова та Дзідзьо.

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Продюсер Полякової Михайло Ясинський також спростував інформацію про можливу участь співачки в програмі перед дебатами.

– Так, ми спростовуємо цю інформацію. Оля зараз знаходиться в концертному турі, – сказав він журналісту Укрінформу.

У штабі Зеленського розповіли, що програма, яка буде організована перед дебатами стане відома сьогодні.

Також вони відзначили, що не мають відношення, до будь-яких організацій поїздок людей з регіонів на НСК Олімпійський 19 квітня.

Нагадаємо, сьогодні з’явилися квитки на дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

Фото: Володимир Зеленський/Facebook