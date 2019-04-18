Кандидат у президенти Володимир Зеленський розкрив в інтерв’ю свою позицію щодо багатьох питань, зокрема щодо легалізації зброї, війни на Донбасі і мовних квот на ТБ.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський напередодні другого туру виборів 2019 дав інтерв’ю РБК-Україна.

Факти ICTV виділили ключові питання.

Розпуск Ради

Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги буде думати над розпуском Верховної Ради.

– Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у терміни за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент …

На питання “Якщо встигнете, то розпустите?”, він відповів:

– Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це вигідно.

Також Зеленський розповів, що розраховує на більшість у Верховній Раді наступного скликання. Він зазначив, що всіх здивує поява деяких партій у новому парламенті.

Легалізація зброї, марихуани і проституції

В інтерв’ю Зеленський висловився проти легалізації зброї.

– Я проти легалізації зброї. Легалізація зброї сьогодні в Україні, у країні, де йде війна, це неправильно, оскільки ми прекрасно з вами знаємо, скільки зброї… Я проти легалізації зброї, – заявив кандидат у президенти.

При цьому Зеленський не проти легалізації марихуани у краплях у медичних цілях.

– Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, у крапельках вона продається. Я, до речі, консультувався з цього приводу з Євгеном Комаровським, – говорить він.

Не проти кандидат у президенти і легалізації проституції.

– Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки платили. Дати можливість певному місту, якійсь території і там все це відкрити, – сказав він.

Особливий статус Донбасу

В інтерв’ю Зеленський назвав Володимира Путіна ворогом та висловився проти особливого статусу Донбасу.

– Ви ж розумієте, що поставлений паркан. Те, що наші політики говорять: побудувати стіну і так далі. Її збудували, але не з цегли. Її збудували ще гірше. Стіни ніби як немає, але вона інформаційно страшна. Ці люди на тих територіях, які не отримують пенсії … І те, що ми з ними не говоримо – це найстрашніше, – говорить він.

Також кандидат у президенти окреслив шляхи повернення Донбасу.

– Ось тут, може бути, нам допоможе саме інформаційна війна. Я дуже сподіваюся інформаційно повернути цих людей у стан, що вони потрібні Україні так само, як Україна потрібна їм, і що вони такі ж українці. Але потрібно буде зробити дуже багато гуманітарних кроків. Багато всього. Одна з ідей наших – це окремий великий європейський медіа-портал, – розповів Зеленський.

Мовне питання

Зеленський висловився за захист прав російськомовних українців, заявивши, що російськомовне телебачення забирати не можна.

– У нас реально велика кількість людей говорить російською. Не можна у них забрати російськомовне телебачення. У нас є люди, які говорять і на інших мовах, – говорить кандидат у президенти.

Про Тараса Шевченка

На питання про декомунізацію Зеленський відповів, що нормально до цього ставиться.

– Є незаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим ж іменами – це не зовсім правильно. До речі, справа не у Степані Бандері. Я можу те ж саме сказати і про Тараса Шевченка. Я дуже поважаю його творчість. Але ми ж з вами повинні пам’ятати про героїв сьогодення, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Чому ми їх іменами не називаємо – героїв, які сьогодні об’єднують Україну? Такий накал у суспільстві, що потрібно робити все можливе, щоб об’єднувати Україну. Якось мене запитали, а чого ім’ям Андрія Шевченка не назвали якусь вулицю? Для мене він герой, я правда так вважаю, – каже він.

Про Одноклассників і Вконтакті

Володимир Зеленський вважає неправильною заборону в Україні російських соціальних мереж, зокрема Вконтакті і Однокласники.

– І чого ми домоглися? Наші почали обходити заборону. Ви це знаєте прекрасно. Українці обходять. Я цим не користуюся. Чесно кажучи, і до цього не користувався. Моя думка: ця ситуація – я її називаю “парковки у Києві”. У мене колись забирали машину, а зараз штрафують. Не там припаркувався, наприклад, – оштрафували. Ти мені дай парковки, а потім жорстко мене карай, коли я не виконую закон. Такаж історія і тут. Ти дай людям платформу – ось де українці, де ми спілкуємося, де у нас однаковий світогляд, – розповідає Зеленський.

Про президенство

Зеленський висловив бажання у разі перемоги перенести Адміністрацію президента в іншу будівлю, літати рейсовими літаками та відмовитися від кортежу.

Дебати

На питання, чи відбудуться дебати 19 квітня, Зеленський відповів, що “не знає, напевно”. Також він розповів, що не думав про те, чи змінять щось майбутні дебати і чи вплине це на результат виборів.

– Це думка українського народу. Чесно кажучи, я про це не думаю. Це вибір людей. Дивіться в чому суть: вибір українського народу – це не слова. Я хочу ще раз про це сказати. Це вчинки. У когось вони зроблені, і ми бачимо підсумок, – говорить кандидат у президенти.

Також він пообіцяв представити свою команду завтра.

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До речі, дружина Володимира Зеленського Олена Зеленська розповіла, що вона думає про майбутні дебати.