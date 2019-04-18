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Факти / Україна

Мужики не зрозуміють: Зеленський про легалізацію проституції та марихуани в Україні

Володимир Зеленський припустив, що в Україні можна легалізувати марихуану, проституцію і гральний бізнес.

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Кандидат в президенти Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю РБК-Україна, що в Україні можна легалізувати проституцію і гральний бізнес в межах одного міста, але зазначив, що в його рідному Кривому Розі таку ідею “мужики не зрозуміють”.

– Секс за гроші? Чесно кажучи, хлопці, я думаю, що у нас є можливість, і я зараз відповім на всі попередні питання, зробити Лас-Вегас. Суспільство було б не проти, і податки платили. Дати можливість певному місту, якійсь території і там все це відкрити, – сказав він.

За його словами, можна на території одного міста легалізувати і гральний бізнес.

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– Так, взяти все це і перенести туди, дати там можливість. Будь ласка, там тусуйтесь. Це ж не закрита буде територія. Можна цим самим підняти якесь місто, в яке ніхто не приїжджає і там – будь ласка, – зазначає він.

Зеленський розповів, що консультувався з питання медичної марихуани з відомим українським лікарем Євгеном Комаровським.

– Медична марихуана, я вважаю, що це нормально, в крапельках вона продається. Я за легалайз крапельок – так, – сказав він.

До речі, Володимир Зеленський заявив, що у разі перемоги буде думати над розпуском Верховної Ради.

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