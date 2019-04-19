Після завершальних слів кандидатів у президенти на дебатах на стадіоні НСК Олімпійський заспівали гімн України.

Після завершальних слів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка на дебатах відбулося прощання із громадянами, які прийшли на НСК Олімпійський.

Після промов кандидатів на стадіоні можна було почути вигуки Зеленський.

Дружину Володимира Зеленського Олену це настільки розчулило, що вона почала плакати.

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В той же час команда Петра Порошенка почала співати гімн України, до якого згодом приєдналася й команда Зеленського.









Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський / 2 фотографии

На сцену також вийшов музикант Тарас Чубай, який теж заспівав гімн нашої країни. До нього приєдналися й українці на НСК Олімпійський.

Хто переміг на дебатах? Петро Порошенко

Володимир Зеленський

Це не дебати, а джерело мемів

Обидва кандидати трималися гідно Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

До слова, кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів.