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Факти / Україна / Політика

Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський

Після завершальних слів кандидатів у президенти на дебатах на стадіоні НСК Олімпійський заспівали гімн України.

Дебати

Після завершальних слів кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка на дебатах відбулося прощання із громадянами, які прийшли на НСК Олімпійський.

Після промов кандидатів на стадіоні можна було почути вигуки Зеленський.

Дружину Володимира Зеленського Олену це настільки розчулило, що вона почала плакати.

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В той же час команда Петра Порошенка почала співати гімн України, до якого згодом приєдналася й команда Зеленського.

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Гімн і сльози. Чим завершилися дебати на НСК Олімпійський / 2 фотографии

На сцену також вийшов музикант Тарас Чубай, який теж заспівав гімн нашої країни. До нього приєдналися й українці на НСК Олімпійський.

Хто переміг на дебатах?

Результати

До слова, кандидати у президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна під час дебатів.

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