Російський безпілотник влучив по електровозу у Запоріжжі: здійнялася пожежа
7 червня російські війська атакували електровоз у Запоріжжі.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Атака на електровоз у Запоріжжі 7 червня: що відомо
За даними Міністерства розвитку громад та територій України, атака на електровоз у Запоріжжі сталася сьогодні, 7 червня.
Ворог поцілив безпілотником по рухомому складу Укрзалізниці.
На місці удару спалахнула пожежа.
Унаслідок ворожої атаки на електровоз у Запоріжжі постраждалих не зафіксовано.
— Завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що РФ продовжує атакувати залізничну інфраструктуру України, та закликали дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про загрози.
Нагадаємо, 30 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.
Унаслідок удару було пошкоджено електровоз і тепловоз.
Окрім того, загинув машиніст. Постраждали ще двоє працівників.
Фото: Міністерство розвитку громад та територій України