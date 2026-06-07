7 червня російські війська атакували електровоз у Запоріжжі.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Атака на електровоз у Запоріжжі 7 червня: що відомо

За даними Міністерства розвитку громад та територій України, атака на електровоз у Запоріжжі сталася сьогодні, 7 червня.

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Ворог поцілив безпілотником по рухомому складу Укрзалізниці.

На місці удару спалахнула пожежа.

Унаслідок ворожої атаки на електровоз у Запоріжжі постраждалих не зафіксовано.

— Завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада перебувала в укритті і ніхто не постраждав, — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що РФ продовжує атакувати залізничну інфраструктуру України, та закликали дотримуватися алгоритмів безпеки й оперативно реагувати на повідомлення про загрози.

Нагадаємо, 30 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Запоріжжі.

Унаслідок удару було пошкоджено електровоз і тепловоз.

Окрім того, загинув машиніст. Постраждали ще двоє працівників.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

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