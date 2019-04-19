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Факти / Україна / Політика

Найєма облили нечистотами в Одесі

В Одесі народного депутата Мустафу Найєма облили нечистотами, коли він прийшов підтримати активістів.

Найєма облили нечистотами в Одесі

Політика Мустафу Найєма та його соратників облили нечистотами, коли він разом зі своїми прихильниками прийшов підтримати активістів, які борються за збереження Літнього театру.

Коли Найєм із групою людей заходили всередину Літнього театру, на них вилили відро з нечистотами та закидали гумовими фалосами.

Незважаючи на це, нардеп провів прес-конференцію, на якій оголосив про ініціювання громадських слухань з приводу долі Літнього театру.

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Найєма облили нечистотами в Одесі / 2 фотографии

Автор проекту реконструкції Дмитро Шпинарьов розповідає, що театр хочуть перетворити на концертний майданчик з фудкортом. Активісти побоюються, що там зведуть торговий центр.

Читайте: Вилили відро фекалій: під Кабміном напали на депутатів

Нагадаємо, екс-журналіста Дмитра Гнапа облили нечистотами під будівлею Полтавської облради.

Джерело: УСІ

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