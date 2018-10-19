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Дмитра Гнапа облили нечистотами у Полтаві

Екс-журналіста Дмитра Гнапа облили нечистотами під будівлею Полтавської облради.

– Чудовий ранок, друзі. Сесія Полтавської облради зустрічає нас тітушками та відром нечистот. Депутати забарикадувалися в середині і збираються продовжити дерибан газових родовищ. Намагаємося пройти до зали засідань, щоб завадити мерзотникам красти, – написав Гнап у Facebook.

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Як повідомляє Громадський рух ЧЕСНО, 19 жовтня Полтавська облрада має розподілити ліцензії на розробку кількох газових родовищ. На місці перебувають активісти й журналісти.

Нагадаємо, депутата від БПП Сергія Капліна облили невідомою речовиною з неприємним запахом біля будівлі Кабінету міністрів.

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