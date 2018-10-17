Депутата від БПП Сергія Капліна облили невідомою речовиною з неприємним запахом біля будівлі Кабінету міністрів.

Крім нього постраждали також нардеп Олександр Сугоняко та учасниця акції протесту.

Відео інциденту опубліковано на YouTube.

На ролику видно, що рідина коричневого кольору потрапила на кількох учасників акції, що проходила під Кабміном, а також на дівчину-поліцейську.

За попередньою інформацією, депутата облили фекаліями.

За інформацією Укрінформ, поліція після інциденту затримала двох осіб. Швидше за все, їх доставлять до Печерського райвідділу поліції Києва. Після цього інциденту правоохоронці взяли під посилену охорону Кабмін.

До речі, на акції під МВС у Києві журналістці вилили на голову клей.