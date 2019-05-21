В Україні стартує ЗНО 2019. Сьогодні, 21 травня, понад 160 тис. випускників розпочнуть основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року тестуванням з математики.

ЗНО з математики відкриває основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Початок – об 11.00.

Допуск випускників до пунктів тестування триватиме з 10.15 до 10.50.

Вони мають взяти з собою такі документи:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті;

запрошення-перепустку, яке учасники ЗНО мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У УЦОЯО рекомендують взяти із собою дві-три ручки з чорнилом насиченого чорного кольору, а також прозору пляшку з питною водою.

Водночас під час проходження тесту заборонено мати з собою будь-які засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друковані і рукописні матеріали, що не передбачені процедурою тестування.

Також учасникам ЗНО з математики заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем, калькулятором тощо.

На виконання сертифікаційної роботи з математики відведено 180 хвилин. Загальна кількість завдань у тесті – 33.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши усі завдання, – 62.

Тест з математики містить завдання різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (№1–20), відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

на встановлення відповідності (логічні пари) (№21–24), відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

відкритої форми з короткою відповіддю, що містять два типи завдань: структуроване (№25, 26) і неструктуроване (№27–30), відповіді на них потрібно позначати у бланку А;

відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№31–33), розв’язок на них потрібно записати у бланку Б.

Нагадаємо, тепер учасники ЗНО можуть отримувати на свій смартфон розклад, адреси пунктів, а також результати тестування. Для них створено мобільний додаток Моє ЗНО, який просто треба завантажити на телефон.