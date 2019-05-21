В Украине стартует ВНО 2019. Сегодня, 21 мая, более 160 тыс. выпускников начнут основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 года тестированием по математике.

ВНО по математике открывает основную сессию внешнего независимого оценивания 2019 года. Начало – в 11.00.

Допуск выпускников к пунктам тестирования продлится с 10.15 до 10.50.

Они должны взять с собой следующие документы:

оригинал сертификата ВНО;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск, которое участники ВНО должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В УЦОКО рекомендуют взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также прозрачную бутылку с питьевой водой.

В то же время при прохождении теста запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования.

Также участникам ВНО по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором.

На выполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте – 33.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 62.

Тест по математике содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№1-20), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

на установление соответствия (логические пары) (№21-24), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с коротким ответом, содержащих два типа задач: структурированное (№25, 26) и неструктурированное (№27-30), ответы на них нужно обозначать в бланке А;

открытой формы с развернутым ответом (№31-33), решение нужно записать в бланке Б.

Напомним, теперь участники ВНО могут получать на свой смартфон расписание, адреса пунктов, а также результаты тестирования. Для них создано мобильное приложение Мое ВНО, которое просто надо загрузить на телефон.