PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Авто

Штрафи для власників євроблях: у ДФС назвали дату

З 22 серпня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів.

штрафы для евроблях

Штрафи для власників євроблях почнуть діяти з 22 серпня. Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу і тим самим відклала збільшення штрафів на 90 днів.

Нові штрафи

1. Якщо перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. грн.

2. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Такі ж штрафи передбачені при перевищенні термінів тимчасового ввезення автомобілів для особистого і комерційного користування.

Читайте: Розмитнення євроблях: Рада може ввести пільги

Також передбачена відповідальність за передачу особистого авто, тимчасово ввезеного в Україну чи розміщеного в митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання його в комерційних цілях. Штраф складе 34 тис. грн.

Нагадаємо, раніше сервіси виклику таксі в Києві відмовилися від євроблях.

Джерело: ДФС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Страховики озвучили статистику ДТП з євробляхами
Штрафи відтермінували: Рада пішла на поступки євробляхерам
На мітингу під Радою євробляхер наїхав на поліцейського
Мітинг євробляхерів під Радою – центр Києва стоїть
Акція євробляхерів під Радою: центр Києва стоїть у заторах
Розмитнення євроблях: Рада може ввести пільги
Сервіси виклику таксі в Києві відмовилися від євроблях
Зміни з травня 2019: президент, ціна газу і штрафи євробляхерам
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка