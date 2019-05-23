З 22 серпня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів.

Штрафи для власників євроблях почнуть діяти з 22 серпня. Верховна Рада прийняла зміни до Податкового кодексу і тим самим відклала збільшення штрафів на 90 днів.

Нові штрафи

1. Якщо перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. грн.

2. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.

Такі ж штрафи передбачені при перевищенні термінів тимчасового ввезення автомобілів для особистого і комерційного користування.

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Також передбачена відповідальність за передачу особистого авто, тимчасово ввезеного в Україну чи розміщеного в митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання його в комерційних цілях. Штраф складе 34 тис. грн.

Нагадаємо, раніше сервіси виклику таксі в Києві відмовилися від євроблях.