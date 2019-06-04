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Факти / Україна

Штрафи за відмову маршрутників у перевезенні пільговиків можуть збільшити у 19 разів

За відмову окремим категоріям громадян у пільговому перевезенні у маршрутках і автобусах можуть збільшити штрафи.

Штрафи за відмову маршрутників у перевезенні пільговиків можуть збільшити у 19 разів

Верховна Рада підтримала законопроект  №10004 про внесення змін до ст.133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян. Таке рішення у першому читанні прийняли 231 народний депутат.

Нововведення передбачають збільшення штрафу до 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 грн). Стягуватися штрафи будуть з водіїв транспортних засобів та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Зараз за таке правопорушення розмір штрафу становить 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136 грн). Таким чином, зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають збільшення штрафів у 19 разів.

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До речі, з 22 серпня в Україні почнуть діяти нові штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів.

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