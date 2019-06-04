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Факты / Украина

Штрафы за отказ маршрутчиков в перевозке льготников могут увеличить в 19 раз

За отказ отдельным категориям граждан в льготной перевозке в маршрутках и автобусах могут увеличить штрафы.

Штрафы за отказ маршрутчиков в перевозке льготников могут увеличить в 19 раз

Верховная Рада приняла законопроект №10004 о внесении изменений в ст.133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан. Такое решение в первом чтении поддержали 231 народный депутат.

Нововведения предусматривают увеличение штрафа до 150 необлагаемых минимумов (2550 грн). Стягиваться штрафы будут с водителей транспортных средств и граждан – субъектов предпринимательской деятельности. Сейчас за такое правонарушение размер штрафа составляет 8 необлагаемых минимумов доходов граждан (136 грн). Таким образом, изменения в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривают увеличение штрафных санкций в 19 раз.

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К слову, с 22 августа в Украине начнут действовать новые штрафы за нарушения при ввозе транспортных средств.

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