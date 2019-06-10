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Факти / Україна
Затримка або скасування рейсу: що робити та як отримати компенсацію

Що зробити перед вильотом?

Головне – зібрати необхідні документи.

Крім квитка і паспорта, з собою варто взяти:

  • копію договору на туристичне обслуговування;
  • оригінал страхового поліса на медичне обслуговування і від нещасного випадку;
  • контакти туроператора (турагента);
  • контакти посольства України у країні, до якої їдете.

За їх наявності вам буде легше вирішити ситуацію із затримкою або скасуванням рейсу.

Як діяти в аеропорту?

П0-перше, не викидайте квитки, мовляв, “рейс скасували, вони більше не потрібні”.

По-друге, зафіксуйте скасування рейсу офіційно. Для цього зверніться до представника авіакомпанії, він поставить відповідну відмітку на вашому квитку.

По-третє, зберігайте всі чеки. Це потрібно робити, якщо авіаперевізник не надав безкоштовні послуги – харчування, готель і трансфер.

Після цього варто вирішити питання про можливість заміни рейсу.

Куди дзвонити?

Насамперед варто зателефонувати перевізнику і дізнатися про причини затримки або скасування рейсу.

Спілкування можна знімати на камеру, але краще отримати письмове пояснення електронною поштою або СМС. Для цього напишіть перевізнику.

Це потрібно для того, щоб у разі небажання перевізника платити компенсацію за скасування або затримку рейсу ви змогли виграти суд.

Що повинні надати?

Під час очікування нового рейсу пасажиру безкоштовно надають:

  • харчування і прохолодні напої;
  • місце у готелі (час очікування одна і більш ночей);
  • трансфер за маршрутом аеропорт-готель-аеропорт;
  • два телефонних дзвінки.

Яка компенсація?

Про скасування рейсу пасажира повинні проінформувати за 2 тижні до відправлення. Цього не зробили – вимагайте компенсацію!

  • €250 – для рейсів до 1,5 тис. км;
  • €400 – для рейсів від 1,5 до 3,5 тис. км;
  • €600 – для рейсів більше 3,5 тис. км.

Також вам зобов’язані запропонувати альтернативний маршрут.

Якщо не виплатили компенсацію?

Напишіть скаргу у Державну авіаційну службу і Держпродспоживслужбу.

До скарги додайте:

  • фото-, відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування;
  • розрахункові рахунки ваших витрат в аеропорту, готелі.

Після цього можна звертатися до суду. І не бійтеся – закон на вашому боці.

Як не потрапити до такої ситуації?

Насамперед, укладіть договір з турагентством. Але перед цим обов’язково з’ясуйте, чи є у компанії чинна ліцензія.

Ця інформація є на офіційному сайті Мінекономрозвитку у розділі Діяльність-Туризм-Туроператорська діяльність-Ліцензійний реєстр.

Якщо ви купує квитки безпосередньо в авіакомпанії, то почитайте відгуки. Також стежте за новинами, наприклад, на сайті МЗС є категорія “актуальні попередження подорожуючим”.

Також є організація ДРУГ, де можна знайти карту консульств і посольств, візову інформацію і зареєструвати свої контакти і контакти осіб, з якими можна зв’язатися в екстрених випадках.

Користуйтеся спеціальними чат-ботами, на допомогу у стресовій ситуації вам може прийти, наприклад, ТурБоліт.

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