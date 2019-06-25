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Факти / Україна / Політика

Гендерна рівність і вступ у НАТО: програма партії Європейська солідарність

Політична партія Європейська солідарність хоче на основі зробленого, сприяти досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і отримання плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.

Гендерна рівність і вступ у НАТО: програма партії Європейська солідарність

Європейська солідарність планує введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу, що має прискорити звільнення і повернення українських територій.

Політсила працюватиме над забезпеченням реальної рівності можливостей для жінок і чоловіків в усіх сферах життя країни. Зокрема, обіцяють перезавантаження судової системи.

– Для боротьби з офшорами, ми наполягатимемо на прийнятті змін до податкового законодавства щодо імплементації плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування, – зазначено у програмі.

Члени партіїї вважають, що правоохоронні органи і органи безпеки будуть позбавлені повноважень втручання у господарську діяльність. Натомість має постати єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків.

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Вони обіцяють сприяти створенню робочих місць з високими зарплатами, стимулюючи залучення інвестицій.

– Податок на прибуток підприємств вже найближчим часом має бути замінений на податок на виведений капітал, – вважають представники Європейської солідарності.

Партія обіцяє працювати над спрощенням умов експорту та імпорту товарів шляхом запровадження інституту авторизованих економічних операторів та спільних з ЄС транзитних процедур.

Партія Порошенка Європейська солідарність: програма

Зростання надходжень до бюджету дозволить підвищувати пенсії та допомогу малозабезпеченим.

Партія Порошенка працюватиме над доступністю та якістю освіти, а також над покращенням медичної реформи і розвитком інфраструктури.

Нагадаємо, Петро Порошенко очолив список партії Європейська солідарність.

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