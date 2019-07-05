У період з 29 червня по 1 липня у рамках проекту Рейтинг політичних уподобань жителів Дніпра у місті проводилося соціологічне опитування, спрямоване на вивчення громадської думки громадян щодо майбутніх виборів і оцінки рівня довіри/недовіри до українських політиків і кандидатів на дострокових виборах до Верховної Ради.

З 29 червня по 1 липня у Дніпрі було проведено соціологічне опитування, спрямоване на вивчення громадської думки громадян щодо майбутніх виборів.

Про це пише Наше місто.

Масив респондентів, який був охоплений у 25 виборчому окрузі (Чечелівський і частина Амур-Нижньодніпровського районів), склав 1600 осіб. Статеве співвідношення відображає демографічні особливості району: 58,2% опитаних склали жінки, відповідно, 41,8% – чоловіки. Розподіл за віковими групами: респондентів у віці 18-29 років опитано 16,2%; вікова група 30-39 років – 20,2%; 16,7% – 40-49 років; у віці 50-59 років – 18,7%, а 28,3% склала категорія громадян у віці 60 років і старше. Даний розподіл забезпечує її репрезентативність. Похибка вибірки – 2,5%.

За словами соціолога Ганни Володимирівни Ревін, яка виступила консультантом і курирувала дане дослідження, передбачувана явка на майбутні вибори, досить оптимістична. Однозначно піду на вибори – 57,0%, скоріше піду – 17,4%.

“Скоріше не піду” – 8,3% і “однозначно не піду” – 12,4%; вагалися з відповіддю на дане питання 4,9% опитаних.

Рівень довіри громадян до політичних діячів формує їх політичний вибір. Результати соціологічного опитування дозволяють скласти рейтинг політичних уподобань жителів Дніпра.

Що стосується ставлення громадян до відомих політиків державного рівня, то тут ситуація така: довіра до президента України Володимира Зеленського сьогодні знижується – повністю довіряють йому 40,9% опитаних, 29,7% – швидше довіряють, що у сумі дає 70,6%; при цьому рівень недовіри склав 20,1% (сумарний показник індикаторів шкали “скоріше не довіряю” і “не довіряю”); 9,2% респондентів заявили, що про нього тільки чули.

Відносно прем’єр-міністра Володимира Гройсмана фіксуються негативні настрої громадян: довіра до нього демонструють 14,6% опитаних (4,2% повністю довіряють, а 10,4% – скоріше довіряють), при цьому 70,1%, навпаки, висловлюють свою недовіру (11,7% – “скоріше не довіряють”, 58,4% – “не довіряють”); 12,0% зазначають, що про таку політичну фігуру лише чули, а 3,3% респондентів заявили, що цього політика не знають.

До екс-прем’єра Юлії Тимошенко рівень довіри також досить низький: 81,7% респондентів висловили негатив стосовно політика (12,3% скоріше не довіряють, а 69,4% не довіряють), позитивний зріз демонструють відповіді тільки 12,0% опитаних , з яких повністю їй довіряють тільки 3,7%.

Рейтинги одного з головних опозиціонерів країни Юрія Бойка, як і довіра до нього, також поступово знижуються: позитивне ставлення до політика продемонстрували 27,2% (сумарна характеристика індикаторів “повністю довіряю” – 13,9% і “скоріше довіряю” – 13,3 %), негативні показники становлять 55,0% (також сума індикаторів “скоріше не довіряю2 – 8,0% і “не довіряю” – 47,0%); чули про дану політичну фігуру – 12,3% опитаних, а 5,6% зазначили, що про політика інформації не мають.

Відносно кандидатів у депутати Верховної Ради, які планують подавати 25 виборчий округ, результати соціологічного опитування дозволяють скласти уявлення про першу п’ятірку.

Лідером серед кандидатів Максим Курячий (самовисуванець) – 21,2% громадян планують віддати свій голос саме за нього; друге місце з відставанням більше 6% займає Загід Краснов (самовисуванець) – його показник – 14,6%; на третьому місці – Максим Бужанський ( Слуга народу) – 8,0%.

3,8% голосів можуть віддати Руслану Вишневецькому (самовисуванець), приблизно така ж картина вимальовується і в Олексія Лещенка (Опозиційна платформа – За життя). Решта кандидатів набрали менше 3,0%. Не змогли визначитись з вибором 34,0% опитаних.

Таким чином, напередодні дострокових виборів до парламенту 21 липня визначилися основні фаворити на 25 окрузі, що зафіксовано даними соціологічного опитування політичних уподобань виборців.