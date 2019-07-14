Про звільнення з полону українських моряків, парад до Дня незалежності та прем’єрські амбіції розповів Петро Порошено – лідер Європейської солідарності.

Лідер партії Європейська солідарність Петро Порошено у студії Фактів тижня на ICTV розповів, скільки Україна витрачає на військові паради, коли Путін поверне моряків та чи претендує політик на пост прем’єр-міністра після виборів до Верховної Ради.

– Я можу наголосити, що у жодному військовому бюджеті за 5 років не було статті щодо проведення параду, – наголосив Порошенко.

За його словами, цифра у 300 млн грн на парад до Дня незалежності не відповідає дійсності.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

– Наголошую, що єдині витрати, які були закладені в параді – це військові літаки, і моїм наказом це було припинено, оскільки витрати на пальне дуже високі. Одяг, зброя, техніка, навіть пальне – це все в рамках підготовчої роботи тренувань, і не потребує жодних додаткових фінансувань, – запевнив Порошенко.

Він також висловив переконання, що до парламентських виборів Володимир Путін вимушений буде виконати рішення арбітражу і повернути українських моряків.

– Путін чітко розуміє наслідки для Росії, бо існують сьогодні абсолютно чітки механізми – і щодо обмеження судноплавства для російських судів, і щодо відповідальності за невиконання рішення арбітражу ООН. Тож 90%, що до 21 липня наші хлопці мають бути вдома, – наголосив політик.

Порошенко також розповів, чи претендує на пост прем’єра:

– Європейська солідарність має кандидатуру прем’єра. Вона достойна, з моєї точки зору. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначений склад Верховної Ради.

Раніше ми розповідали про основні пункти програми партії Європейська солідарність.

Фото: Європейська солідарність