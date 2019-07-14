Об освобождении из плена украинских моряков, параде ко Дню независимости и премьерских амбициях рассказал Петр Порошено – лидер Европейской солидарности.

Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошено в студии Фактов недели на ICTV рассказал, сколько Украина тратит на военные парады, когда Путин вернет моряков и претендует ли политик на пост премьер-министра после выборов в Верховную Раду.

– Я могу отметить, что ни в одном военном бюджете за 5 лет не было статьи о проведении парада, – подчеркнул Порошенко.

По его словам, цифра в 300 млн грн на парад ко Дню независимости не соответствует действительности.

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– Подчеркиваю, что единственные расходы, которые были заложены в параде – это военные самолеты, и моим приказом это было прекращено, поскольку расходы на горючее очень высокие. Одежда, оружие, техника, даже топливо – это все в рамках подготовительной работы тренировок, и не требует никаких дополнительных финансирований, – сказал Порошенко.

Он также выразил убеждение, что до парламентских выборов Владимир Путин вынужден будет выполнить решение арбитража и вернуть украинских моряков.

– Путин четко понимает последствия для России, поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы – и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома, – подчеркнул политик.

Порошенко также рассказал, претендует ли на пост премьера:

– Европейская солидарность имеет кандидатуру премьера. Она достойная, с моей точки зрения. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады.

Ранее мы рассказывали об основных пунктах программы партии Европейская солидарность.

Фото: Європейська солідарність