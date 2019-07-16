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Факти / Україна / Політика

Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Список кандидатів у народні депутати 2019 налічує 5 967 осіб.

вибори 2019 другий тур

До списку кандидатів у народні депутати увійшли 5 967 осіб. З них ЦВК зареєструвала 2 747 кандидата у виборчих списках партій.

По мажоритарних округах було зареєстровано  3 220 кандидатів у народні депутати.

Вибори до Верховної Ради відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто саме на мажоритарних округах обиратимуть половину депутатів парламенту.

На мажоритарних округах виборці голосують за одного кандидата з наданого переліку. До Верховної Ради проходить той, хто отримав більшість голосів у своєму окрузі.

Список кандидатів у народні депутати 2019 на мажоритарних округах

Вінницька область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Волинська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 10 фотографий

Дніпропетровська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 60 фотографий

Донецька область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 33 фотографий

Житомирська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 16 фотографий

Закарпатська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 19 фотографий

Запорізька область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 26 фотографий

Івано-Франківська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Київська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 38 фотографий

Кіровоградська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Луганська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 23 фотографий

Львівська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 33 фотографий

Миколаївська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Одеська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 37 фотографий

Полтавська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 25 фотографий

Рівненська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Сумська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Тернопільська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Харківська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 36 фотографий

Херсонська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Хмельницька область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 20 фотографий

Черкаська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Чернівецька область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Чернігівська область

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 20 фотографий

Київ

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Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 47 фотографий

Читайте: Вибори до Верховної Ради (ОНЛАЙН)

До слова, всього на території України для проведення виборів до Верховної Ради утворено 199 одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради.

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