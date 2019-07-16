Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Список кандидатів у народні депутати 2019 налічує 5 967 осіб.

До списку кандидатів у народні депутати увійшли 5 967 осіб. З них ЦВК зареєструвала 2 747 кандидата у виборчих списках партій.

По мажоритарних округах було зареєстровано 3 220 кандидатів у народні депутати.

Вибори до Верховної Ради відбуватимуться за пропорційною системою. Тобто саме на мажоритарних округах обиратимуть половину депутатів парламенту.

На мажоритарних округах виборці голосують за одного кандидата з наданого переліку. До Верховної Ради проходить той, хто отримав більшість голосів у своєму окрузі.

Список кандидатів у народні депутати 2019 на мажоритарних округах

Вінницька область





















































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Волинська область









































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 10 фотографий

Дніпропетровська область

















































































































































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 60 фотографий

Донецька область





































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 33 фотографий

Житомирська область

































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 16 фотографий

Закарпатська область













































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 19 фотографий

Запорізька область









































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 26 фотографий

Івано-Франківська область





















































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Київська область

























































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 38 фотографий

Кіровоградська область





































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Луганська область





























































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 23 фотографий

Львівська область





































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 33 фотографий

Миколаївська область





































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Одеська область





















































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 37 фотографий

Полтавська область





































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 25 фотографий

Рівненська область





























































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Сумська область





































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 17 фотографий

Тернопільська область





























































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Харківська область

















































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 36 фотографий

Херсонська область





























































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Хмельницька область

















































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 20 фотографий

Черкаська область





















































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 21 фотографий

Чернівецька область





























































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 15 фотографий

Чернігівська область

















































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 20 фотографий

Київ





























































































































































































Список кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах / 47 фотографий

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До слова, всього на території України для проведення виборів до Верховної Ради утворено 199 одномандатних виборчих округів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували список партій на вибори до Верховної Ради.