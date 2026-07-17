Сили оборони 16 липня та в ніч на 17 липня завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів РФ.

Було уражено два танкери, буксир, сторожовий корабель Светляк, нафтопереробний завод Славнефть-Янос, нафтові термінали, мости, а також склади й командно-спостережний пункт противника.

Генштаб повідомив про ураження низки об’єктів в РФ

Згідно з повідомленням Генерального штабу ЗСУ, 16 липня та в ніч на 17 липня було уражено два танкери, один із яких є газовозом, а також один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів.

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У Керчі було уражено сторожовий корабель проєкту 10410 Светляк.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил Росії.

Кораблі проєкту 10410 Светляк призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден та можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ.

– Також 16 липня завдано ураження НПЗ Славнефть-Янос у Ярославлі (Ярославська область, РФ). Зафіксовано влучання в об’єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються, – розповіли у Генштабі.

Славнефть-ЯНОС є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії та найбільшим НПЗ у центральній частині РФ.

Середній обсяг переробки підприємства становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які, зокрема, використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Також уражено нафтовий термінал ТЭС-Терминал-1 і склад паливно-мастильних матеріалів у Керчі (АР Крим).

Окрім цього, під удар потрапила нафтобаза Шахтарськ у Шахтарську Донецької області.

Уражено залізничний міст через річку Кальміус поблизу Старомар’ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики.

Також було уражено склад матеріально-технічних засобів противника в районі Покровська та командно-спостережний пункт у районі Новотроїцького Донеччини.

Нагадаємо, СБУ провела спецоперацію на військовому аеродромі Енгельс у Саратовській області РФ, унаслідок якої було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95.

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