Чому вчать народних депутатів від партії Слуга народу у Трускавці – в ексклюзивному коментарі розповів Єгор Чернєв, №26 у списку політсили.

Депутати партії Слуга народу тиждень проведуть у Трускавці, де розпочала роботу школа Зе!Депутата.

Новообраний парламентар Єгор Чернєв розповідає, тема першого дня школи для депутатів Слуги народу – особиста стратегія:

– Ми розуміємо, що кожен з депутатів є експертом в своїй галузі. Але зараз це потрібно структурувати в напрямі законодавчої роботи. Ось над цим працюємо.

В рамках навчання передбачені теми щодо регламенту роботи Верховної Ради, особливостей макроекономічних та бюджетного процесів, додає він.















Школа для партії Слуга народу: як проходить навчання нардепів / 4 фотографии

Окрім теоретичних питань, депутати виконують практичні завдання.

– В кінці кожного дня ми повинні мати фінальний документ того, що ми розробили. Сьогодні це особиста стратегія – які практичні і тактичні кроки кожен з нас буде робити у Верховній Раді. В один з днів результатом роботи має бути пояснювальна записка, наприклад.

Навчання народних обранців проводять лектори від Київської школи економіки та запрошені гості. Так, перший день відкривав президент організації Тимофій Милованов. З виступом запросили і Максима Нефьодова, нового очільника Державної митної служби.

– Дуже цікаво. Досить структуровано і досить ґрунтовно надається інформація, – ділиться враженнями Чернєв.

Наразі депутати працюють разом, але в останні дні передбачена робота у групах – відповідно до напрямів комітетів майбутньої Верховної Ради.

– Ми і до того були розподілені на групи – до сьогодні ми працювали в умовних комітетах всередині фракції і напрацьовували законопроекти, які будемо вносити в новій каденції. Тут ми зараз працюємо всі разом, але в останні дні будуть роботи у напрямах – кожна група працюватиме в таких напрямах, які будуть комітетами у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.

Фото: Слуга народу, Єгор Чернєв