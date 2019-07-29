Чому вчать народних депутатів від партії Слуга народу у Трускавці – в ексклюзивному коментарі розповів Єгор Чернєв, №26 у списку політсили.
Депутати партії Слуга народу тиждень проведуть у Трускавці, де розпочала роботу школа Зе!Депутата.
Новообраний парламентар Єгор Чернєв розповідає, тема першого дня школи для депутатів Слуги народу – особиста стратегія:
– Ми розуміємо, що кожен з депутатів є експертом в своїй галузі. Але зараз це потрібно структурувати в напрямі законодавчої роботи. Ось над цим працюємо.
В рамках навчання передбачені теми щодо регламенту роботи Верховної Ради, особливостей макроекономічних та бюджетного процесів, додає він.
Окрім теоретичних питань, депутати виконують практичні завдання.
– В кінці кожного дня ми повинні мати фінальний документ того, що ми розробили. Сьогодні це особиста стратегія – які практичні і тактичні кроки кожен з нас буде робити у Верховній Раді. В один з днів результатом роботи має бути пояснювальна записка, наприклад.
Навчання народних обранців проводять лектори від Київської школи економіки та запрошені гості. Так, перший день відкривав президент організації Тимофій Милованов. З виступом запросили і Максима Нефьодова, нового очільника Державної митної служби.
– Дуже цікаво. Досить структуровано і досить ґрунтовно надається інформація, – ділиться враженнями Чернєв.
Наразі депутати працюють разом, але в останні дні передбачена робота у групах – відповідно до напрямів комітетів майбутньої Верховної Ради.
– Ми і до того були розподілені на групи – до сьогодні ми працювали в умовних комітетах всередині фракції і напрацьовували законопроекти, які будемо вносити в новій каденції. Тут ми зараз працюємо всі разом, але в останні дні будуть роботи у напрямах – кожна група працюватиме в таких напрямах, які будуть комітетами у Верховній Раді.
Нагадаємо, раніше Єгор Чернєв у інтерв’ю Фактам ICTV розповідав, як потрапив у список Слуги народу та чим буде займатись у новій Раді.
Фото: Слуга народу, Єгор Чернєв