З нагоди Дня незалежності президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди.

На День незалежності державні нагороди від президента України Володимира Зеленського отримали 28 осіб, ще п’ятьох нагородили у регіонах.

Орден Золота Зірка вручили вдові та матері загиблого старшого солдата Андрія Волоса. Військовому присвоєно звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагороди також отримали військовослужбовці та працівники ЗСУ.

Читайте: З Днем незалежності, Україно! Прикордонники креативно привітали українців























Герой Волос, бійці і Беленюк. Кого нагородив Зеленський на День незалежності / 6 фотографий

Крім того, державними нагородами було урочисто нагороджено працівників освіти, медицини, спортсменів та волонтерів.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено срібну призерку з вільної боротьби на других Європейських іграх Юлію Хавалджи, орденом За заслуги ІІ ступеня – чемпіона з греко-римської боротьби на других Європейських іграх Жана Беленюка.

Орден За заслуги ІІІ ступеня отримав волонтер Микола Дорохов, орден княгині Ольги ІІІ ступеня – волонтер, голова громадської організації Материнське серце Віра Іщенко.

До слова, раніше Факти ICTV писали, хто виступав на концерті на День незалежності.