По случаю Дня независимости президент Владимир Зеленский вручил государственные награды.
На День независимости государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского получили 28 человек, еще пятеро наградили в регионах.
Орден Золотая Звезда вручили вдове и матери погибшего старшего солдата Андрея Волоса. Военному присвоено звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Награды также получили военнослужащие и работники ВСУ.
Читайте: С Днем независимости, Украина! Пограничники креативно поздравили украинцев
Кроме того, государственными наградами были торжественно награждены работники образования, медицины, спортсмены и волонтеры.
Орденом княгини Ольги III степени награждена серебряная призерка по вольной борьбе на вторых Европейских играх Юлия Хавалджи, орденом За заслуги II степени – чемпион по греко-римской борьбе на вторых Европейских играх Жан Беленюк.
Орден За заслуги III степени получил волонтер Николай Дорохов, орден княгини Ольги III степени – волонтер, глава общественной организации Материнское сердце Вера Ищенко.
К слову, ранее Факты ICTV писали, кто выступал на концерте в День независимости.