PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Герой Волос, бойцы и Беленюк. Кого наградил Зеленский на День независимости

По случаю Дня независимости президент Владимир Зеленский вручил государственные награды.

Герой Волос, бойцы и Беленюк. Кого наградил Зеленский на День независимости

На День независимости государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского получили 28 человек, еще пятеро наградили в регионах.

Орден Золотая Звезда вручили вдове и матери погибшего старшего солдата Андрея Волоса. Военному присвоено звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Награды также получили военнослужащие и работники ВСУ.

Читайте: С Днем независимости, Украина! Пограничники креативно поздравили украинцев

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Герой Волос, бойцы и Беленюк. Кого наградил Зеленский на День независимости / 6 фотографий

Кроме того, государственными наградами были торжественно награждены работники образования, медицины, спортсмены и волонтеры.

Орденом княгини Ольги III степени награждена серебряная призерка по вольной борьбе на вторых Европейских играх Юлия Хавалджи, орденом За заслуги II степени – чемпион по греко-римской борьбе на вторых Европейских играх Жан Беленюк.

Орден За заслуги III степени получил волонтер Николай Дорохов, орден княгини Ольги III степени – волонтер, глава общественной организации Материнское сердце Вера Ищенко.

К слову, ранее Факты ICTV писали, кто выступал на концерте в День независимости.

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Монатик, Джамала и ONUKA – как украинские звезды празднуют День независимости
“Минирование” Майдана и около 50 тыс. человек: как прошел День независимости в Киеве
С Днем независимости, Украина! Пограничники креативно поздравили украинцев
ONUKA, Алина Паш и Тина Кароль: кто выступал во время Шествия Достоинства в Киеве
Знаковая дата – Зеленский верит в наступление мира в Украине в ближайшее время
Сидя на крыше: Тина Кароль спела гимн Украины во время Шествия Достоинства
Почему на День независимости 24 августа нет парада
Выступление президента Зеленского по случаю Дня независимости – полный текст
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка