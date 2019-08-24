По случаю Дня независимости президент Владимир Зеленский вручил государственные награды.

На День независимости государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского получили 28 человек, еще пятеро наградили в регионах.

Орден Золотая Звезда вручили вдове и матери погибшего старшего солдата Андрея Волоса. Военному присвоено звание Герой Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Награды также получили военнослужащие и работники ВСУ.

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Герой Волос, бойцы и Беленюк. Кого наградил Зеленский на День независимости / 6 фотографий

Кроме того, государственными наградами были торжественно награждены работники образования, медицины, спортсмены и волонтеры.

Орденом княгини Ольги III степени награждена серебряная призерка по вольной борьбе на вторых Европейских играх Юлия Хавалджи, орденом За заслуги II степени – чемпион по греко-римской борьбе на вторых Европейских играх Жан Беленюк.

Орден За заслуги III степени получил волонтер Николай Дорохов, орден княгини Ольги III степени – волонтер, глава общественной организации Материнское сердце Вера Ищенко.

К слову, ранее Факты ICTV писали, кто выступал на концерте в День независимости.