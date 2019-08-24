Монатік, Джамала та ONUKA – як українські зірки святкують День незалежності

Українській знаменитості не залишилися осторонь національних святкувань Дня незалежності.

Джамала, Олена Шоптенко, Олександр Пономарьов, Дмитро Монатік привітали українців у соціальних мережах.

У свою чергу, Тіна Кароль та ONUKA взяли участь у Ході Гідності.