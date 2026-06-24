Більшість дорослих людей, які починають вивчати англійську, кидають її не тому, що складно вчитися, а тому, що не видно швидкого результату. Тижні йдуть, список нових слів накопичується, однак відчуття прогресу все ще немає. Мотивація тримається на силі волі, але вона, як відомо, ресурс вичерпний.

Як Green Forest мотивує дорослих студентів

Класична модель навчання уроки + домашка працює на знання, а от бажання прийти на заняття, відкрити книжку, виконати вправи і не кинути на півшляху лягає на плечі студента – тобто людина сама має знайти причину повернутися.

З часом це стає важче, тож більшість просто зупиняється. На практиці все залежить від середовища, формату та регулярності. Деякі мовні школи вже збагнули, що мотивацію до навчання не слід залишати на совість студента. Вона має стати частиною запропонованого продукту і найкраще це зробити через інтерактивність та особисте зацікавлення людини.

Зараз дивляться

Так, EdTech-школа англійської мови Green Forest пішла далі і зробила мотивацію буквально видимою. Вони запустили гейміфіковану систему нагород для студентів і всіх зареєстрованих користувачів їх платформи My Green Forest. Ідея полягає у тому, що за участь у навчанні, активність, старанність та досягнення можна отримати пін – спеціальний цифровий значок. Зібрані піни обмінюються на грошові бонуси та знижки.

Механізм, який лежить в основі цього підходу, добре відомий у поведінковій психології. Дії, що дають швидкий зворотний результат, хочеться повторювати. Тобто ви стараєтеся, докладаєте зусиль і відразу бачите конкретну віддачу.

Вивчення англійської набуває елементів гри, а відтак, думка про те, що треба просто відсидіти курс щезає, бо закинути гру значно складніше. Накопичення пінів – це щось на кшталт минулих штампів у зошитах або збирання наліпок за правильні відповіді, тільки сучасніше і, звісно, вигідніше з фінансової точки зору.

На сьогодні школа вже розробила 41 Green Pin, проте, за даними команди Green Forest, їх кількість та призначення (тобто те, за що саме вони видаються) можуть змінюватися та розширюватися залежно від потреб продукту, поведінки студентів та навчальних цілей.

Існують одноразові піни (скажімо, завершення курсу Advanced) та багаторазові (за роботу на уроці з увімкненою камерою чи позитивний настрій). Тобто заробити багато значків та конвертувати їх у грошовий бонус цілком реально.

Піни підтримують студента у період, коли зовнішнього стимулу (наприклад, у вигляді сертифікату успішно засвоєного рівня) ще немає, а внутрішнього заохочення бракує. Тож якщо ви давно думаєте повернутися до англійської або зараз на етапі, коли треба знайти в собі сили, щоб не кинути – придивіться до нового онлайн курсу школи Green Forest, де мотивація вже стала частиною системного навчання!

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