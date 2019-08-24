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Факты / Украина
Монатик, Джамала и ONUKA – как украинские звезды празднуют День независимости

Украинские знаменитости не остались в стороне национальных празднований Дня независимости.

Джамала, Алена Шоптенко, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик поздравили украинцев в социальных сетях.

В свою очередь, Тина Кароль и ONUKA приняли участие в Ходе Достоинства.

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Прямая трансляция
16:50 - 24 августа

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16:48 - 24 августа
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Шановні українці! Від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України! Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя свого народу. Рівень культури українців зріс. Стали цінувати і поважати рідну мову, традиції і звичаї своїх предків, пишатися всім тим, чим славиться наша країна. З’явилося та зміцнилося бажання збереження характерних особливостей своєї Батьківщини, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади та народу в цілому. Українці здобули єдність нації, коли за свою країну, як за сім’ю. А моральний і соціальний принцип патріотизм знайшов вагому значимість в житті кожного українця. Запорука державотворчого успіху – у громадянській злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнювати силу і славу Вітчизни. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Доброго здоров’я, добробуту і щастя кожній родині. З нами Бог і Україна.#бужинська #бужинская #деньнезалежності�� #деньнезависимости

Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)

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16:47 - 24 августа
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16:47 - 24 августа
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Тебе безмежно серцем я люблю !!!!!!!!!!!! �� #україна #ukraine

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

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