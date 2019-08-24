Украинские знаменитости не остались в стороне национальных празднований Дня независимости.
Джамала, Алена Шоптенко, Александр Пономарев, Дмитрий Монатик поздравили украинцев в социальных сетях.
В свою очередь, Тина Кароль и ONUKA приняли участие в Ходе Достоинства.
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З Днем Незалежності, Україно. Сяй яскраво. Надихай увесь світ своїми досягненнями, стрімким розвитком і лише добрими новинами. Будь сповненою любов‘ю, добром, взаємоповагою і взаєморозумінням людей один до одного. Небо нехай буде світлим, чистим, мирним і спокійним, як, я вірю, наше майбутнє. Зі святом усіх. �� коллаж by @alina_art_collage орнамент by @uifh.official
Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)
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Фрагменти святкового ранку, який ми зустріли із Мирославом Скориком, @darina.krasnovetska, @alinapash, @tina_karol та тисячами українців на київському Майдані. З Днем Незалежності!
Публикация от ONUKA (@onukaofficial)
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Шановні українці! Від щирого серця вітаю вас з Днем Незалежності України! Цей знаменний день демократії й громадської злагоди нашого народу став поворотною віхою в історії розвитку Української держави і могутнім стимулом для плідної, натхненної праці заради миру й добробуту в нашому спільному домі. Сьогодні Україна впевнено заявляє про себе на світовій арені, демонструє готовність до перетворень, до міжнародної інтеграції, до покращення рівня життя свого народу. Рівень культури українців зріс. Стали цінувати і поважати рідну мову, традиції і звичаї своїх предків, пишатися всім тим, чим славиться наша країна. З’явилося та зміцнилося бажання збереження характерних особливостей своєї Батьківщини, її культурного надбання та захист інтересів своєї громади та народу в цілому. Українці здобули єдність нації, коли за свою країну, як за сім’ю. А моральний і соціальний принцип патріотизм знайшов вагому значимість в житті кожного українця. Запорука державотворчого успіху – у громадянській злагоді, високій відповідальності за доручену справу, в об’єднанні зусиль мільйонів громадян вільної і незалежної України в єдиному прагненні – сумлінною працею зміцнювати силу і славу Вітчизни. Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай не міліє джерело нашої віри, надії і любові до рідної землі, додається енергії, снаги і впевненості у власних силах і переконаннях. Доброго здоров’я, добробуту і щастя кожній родині. З нами Бог і Україна.#бужинська #бужинская #деньнезалежності�� #деньнезависимости
Публикация от Катерина Бужинська (@buzhynska)
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Моя Незалежність- це свобода, яка коштує мільйонів життів. Моя Незалежність- це талановита молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні, а не за кордоном! Моя Незалежність- це відремонтовані дороги в країні, чисті оселі, сучасні проекти й постійний розвиток! І головне, Незалежність- це Люди! Ми із Вами і є Україна �� Вітаю, друзі! #ДеньНезалежності #україна #zlataognevich стиль // @varenykyfashion ��
Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)
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Єдина, неповторна, рідна, з Днем Незалежності, Україно! Дякуємо тим, хто щодня робить тебе кращою, хто пам’ятає, що “Україна починається з тебе”, тим, хто знає, що “ніхто, крім нас”, тим, хто боронить тебе, віддаючи найдорожче. Дякуємо!! Зі святом!
Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)
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Тебе безмежно серцем я люблю !!!!!!!!!!!! �� #україна #ukraine
Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)