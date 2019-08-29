На першому засіданні Верховної Ради IX скликання депутати проголосували за призначення Івана Баканова головою СБУ. Факти ICTV розповідають, хто такий Баканов і чим запам’яталася його діяльність.
На першому засіданні Верховної Ради IX скликання народні обранці 319 голосами підтримали призначення Івана Баканова главою Служби безпеки України за поданням президента Володимира Зеленського.
Біографія Івана Баканова
Іван Баканов – бізнесмен, глава партії Слуга народу, глава виборчого штабу Володимира Зеленського. Один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.
Іван Баканов народився 2 травня 1974 Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці і соціальних відносин в Києві.
З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.
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У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.
22 травня Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.
До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн першого засідання Верховної Ради 9 скликання.