PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ

На першому засіданні Верховної Ради IX скликання депутати проголосували за призначення Івана Баканова головою СБУ. Факти ICTV розповідають, хто такий Баканов і чим запам’яталася його діяльність.

Що відомо про Івана Баканова: біографія глави СБУ

На першому засіданні Верховної Ради IX скликання народні обранці 319 голосами підтримали призначення Івана Баканова главою Служби безпеки України за поданням президента Володимира Зеленського.

Біографія Івана Баканова

Іван Баканов – бізнесмен, глава партії Слуга народу, глава виборчого штабу Володимира Зеленського. Один із засновників, керівник і юрист Кварталу 95.

Іван Баканов народився 2 травня 1974 Кривому Розі Дніпропетровської області. Закінчив Академію праці і соціальних відносин в Києві.

З 25 січня 2013 – керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 – керівник ТОВ Студія Квартал-95.

Читайте: Верховна Рада: онлайн прямий ефір першого засідання депутатів 9 скликання

У президентській передвиборчій кампанії 2019 Іван Баканов – глава передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

22 травня Івана Баканова призначено першим заступником голови СБУ,  начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Одружений з Оксаною Лазаренко, подружжя виховує сина.

До слова, Факти ICTV ведуть текстовий онлайн першого засідання Верховної Ради 9 скликання.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів
Засідання Верховної Ради: як пройшов перший робочий день депутатів
Кабінет Міністрів України
Склад Кабінету міністрів України (СПИСОК)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Верховна Рада
Верховна Рада: онлайн трансляція прямого ефіру засідання депутатів IX скликання
Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж
Похмілля у парламенті та лайливі СМС – перший день Ради очима соцмереж
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
У Раду внесли 37 першочергових законопроектів
Баканова призначено головою СБУ
Баканова призначено головою СБУ
вадим пристайко
Міністерство закордонних справ очолив Пристайко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка