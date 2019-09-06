Вже п’ятий рік поспіль українці обиратимуть найкращих блогерів нашої країни. 6 вересня сайт Факти ICTV запускає голосування ТОП-100 блогерів України 2019.

Вкотре сайт Факти ICTV називає сотню блогерів, яким довіряють люди. Адже блогери вже давно стали джерелом новин. Рейтинг формувався на основі опитування минулорічних ТОП-блогерів, які сформували власну десятку фаворитів.

Проголосувати за улюбленого блогера може кожен охочий, пройшовши авторизацію на сайті ТОП-100 блогерів. Окрім голосування за ТОП-100, яких визначили експерти, інтернет-користувачі мають змогу висунути власну кандидатуру в категорію Народний вибір.

В цьому році ми вибираємо блогерів, які найбільше впливають на вибір українців.

Блогер, запропонований до Народного вибору, повинен мати не менше 1 тис. підписників та писати власні тексти у соцмережах. Детальніше про рейтинг та правила голосування можна дізнатися тут.

Важливо! Редакція сайту залишає за собою право анулювати голоси блогера, якщо буде помічена будь-яка спроба фальсифікації.

Голосування триватиме протягом одного місяця – з 6 вересня до 6 жовтня 2019 року. Факти ICTV опублікують рейтинг найкращих серед ТОП-100 та Народного вибору.

Зверніть увагу! Окрім традиційного інтернет-голосування, найкращого автора обиратиме експертне журі, до складу якого увійдуть переможці минулого року і експерти в сфері медіа та діджитал. Комісія визначає своїх переможців та робить 50% внеску у рейтинг разом з відвідувачами сайту Факти ICTV. Тож переможці минулого року не можуть брати участь у новому рейтингу.

Незабаром ми представимо вам експертне журі рейтингу ТОП-100 блогерів України 2019.

Переможцями минулого року стали Андрій Карпов (Полтава) – ТОП-100 та Віктор Литовченко – Народний вибір.

До рейтингу ТОП-100 блогерів України 2019 увійшли – Євген Плінський, Олена Монова, Гарік Корогодський, Юрій Кошмарченко, Олексій Арестович, Олександр Дубінський, Віталій Дейнега, Сергій Стерненко, Михайло Ткач, Юрій Бірюков, Роман Шрайк, Макс Бужанський, Володимир Фесенко, Андрій Федорів, Володимир В’ятрович, Антон Швець, Роман Скрипін, Олексій Голобуцький, Олена Добровольська, Андрій Альохін, Антон Колумбет, Юрій Романченко, Віктор Трегубов, Зоя Казанжи, Анна Гресь, Кирило Данильченко, Ігор Айзенберг, Сабіна Мусіна, Павло Казарін, Дана Ярова, Іван Оберемко, Яніна Соколова, Мирослав Гай, Олексій Тимофєєв, Татуся Бо, Олександр Соколовський, Кіра Єрьоміна, Олексій Дурнєв, Віталій Чепинога, Юрій Сапронов, Серж Марко, Дмитро Дубілет, Андрій Луганський, Марина Данилюк-Ярмолаєва, Тетяна Даниленко, Міла Бараєва, Сергій Фурса, Олена Гудкова, Сергій Висоцький, Олександр Нойнець, Наташа Шелягіна, Таня Пренткович, Юрій Гудименко, Алла Клименко, Арсен Аваков, Віталій Портніков, Віталій Волочай, Анна Солощенко, Антон Ходза, Ярослава Гресь, Марія Мадзігон, Helgi Sharp, Іван Примаченко, Лера Бородіна, Денис Казанський, Антон Сененко, Тарас Чорновіл, Валерій Ананьєв, Володимир Петров, Юрій Голик, Богдан Процишин, Валерій Пекар, Юрій Бутусов, Юрій Винничук, Володимир Бучко, Олег Гороховський, Борислав Береза, Пилип Духлій, Олександр Дедюхін, Роман Сініцин, Роман Цимбалюк, Денис Бігус, Аркадій Бабченко, Олександр Барабошко, Євген Черняк, Сергій Іванов, Борис Філатов, Альона Яхно, Андрій Бродецький, Дмитро Кулеба, Мартін Брест, Леонід Швець, Сергій Наумович, Володимир Ар’єв, Володимир Співаковський, Аліна Френдій, Роман Донік, Максим Нефьодов, Наталія Седлецька, Уляна Супрун.

55 блогерів потрапили в рейтинг з минулого року, 45 блогерів – нові імена.

Учасники минулорічного рейтингу найчастіше називали такі імена: Андрій Луганський, Сергій Стерненко, Богдан Процишин, Мартін Брест, Віталій Портніков, Кирило Данильченко, Татуся Бо, Антон Швець, Віктор Трегубов, Павло Казарін, Марина Данилюк-Ярмолаєва та інші.

З минулорічної категорії Народний вибір у ТОП-100 потрапили – Андрій Луганський, Анна Солощенко, Уляна Супрун, Роман Цимбалюк, Олексій Голобуцький, Валерій Ананьєв, Аркадій Бабченко, Денис Бігус, Ігор Айзенберг.

Більшість представлених блогерів мають чималу аудиторію – 20-500 тис., а отже чималий вплив на думки українців.

Серед блогерів є звичайні любителі інтернету, мандрівники, волонтери, журналісти, громадські діячі, активісти, політики, лікарі, науковці та інші.

Нагородження у двох номінаціях – ТОП-100 та Народний вибір – відбудеться на урочистій церемонії.