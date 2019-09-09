Генсек ООН Антоніу Гутерреш привітав обмін полоненими та ув’язненими між Україною та Росією, висловивши надію на подальше врегулювання конфлікту на Донбасі.
Обмін ув’язненими між Києвом та Москвою прокоментував генсек ООН Антоніу Гутерреш.
– Цей важливий гуманітарний акт міг би послужити позитивним кроком на шляху до зміцнення довіри між усіма, що дозволило б налагодити регулярний та конструктивний діалог на всіх рівнях з метою прокласти шлях до остаточного врегулювання конфлікту на сході України, – йдеться у заяві.
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Він також закликав сторони у переговорах нормандської четвірки, ТКГ і ОБСЄ продовжити вживати заходів для реалізації Мінських угод.
Нагадаємо, 7 вересня пройшов обмін ув’язненими між Україною та РФ.
Джерело: ООН