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Факти / Україна

Загострення на Донбасі: шестеро військових дістали поранення

У зоні проведення ООС бойовики 11 разів порушували режим припинення вогню.

Загострення на Донбасі: шестеро військових дістали поранення

Упродовж  доби через обстріли на Донбасі шестеро українських військових дістали поранення.

Бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з мінометів, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід зафіксували вісім обстрілів: поблизу Новотроїцького, Мар’їнки, Талаківки, Авдіївки, Опитного, Верхньоторецького.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – три обстріли: біля Зайцевого, Майорська та Новгородського.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Донбасі загинув військовий Нацгвардії.

Джерело: ООС

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