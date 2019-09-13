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Факти / Україна

На Донбасі загинув військовий Нацгвардії – штаб

В зоні бойових дій на Донбасі загинув військовий Національної гвардії.

На Донбасі загинув військовий Нацгвардії – штаб

Під час виконання бойового завдання загинув військовий Нацгвардії України зі складу Об’єднаних сил.

У штабі повідомили, що бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових 23 рази.

Читайте: На Донбасі загинули двоє українських військових

Обстріли велися із забороненої зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Нагадаємо, 10 вересня шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами.

Джерело: Штаб ООС

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