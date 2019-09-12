PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Без свідомості на вентиляції легенів: пораненого в ООС військового доставили у Дніпро

Пораненого військового в зоні проведення ООС на Донбасі доставили в лікарню Дніпра.

Без свідомості на вентиляції легенів: пораненого в ООС військового доставили у Дніпро

До лікарні Дніпра екстрено доставили військового ЗСУ, який отримав серйозне поранення в зоні проведення ООС на Донбасі.

Військовослужбовця евакуювали і вертольотом доставили в обласну лікарню імені Мечникова в ніч на 12 вересня.

Читайте: На Донбасі загинули двоє українських військових

Він знаходиться без свідомості і на апараті штучної вентиляції легенів.

За словами радника голови Дніпропетровської ОДА Тетяни Губи, ім’я бійця невідоме.

Нагадаємо, 10 вересня шість бійців ЗСУ постраждали під обстрілами.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі загинули двоє українських військових
На Донбасі загинули двоє українських військових
У центрі Дніпра горів торговий центр
Біля стадіона у Дніпрі після матчу Україна-Нігерія горів ТЦ
Реконструкція мосту у Дніпрі: як змінився та скільки витратили грошей
Реконструкція мосту у Дніпрі: як змінився та скільки витратили грошей
Спортзал під кулями: тренування морпіхів на фронті
Спортзал під кулями: тренування морпіхів на фронті
Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів і один поранений
Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів і один поранений
собака
Побив і вдарив ножем: у Дніпрі чоловік на очах у дітей знущався над собакою
Парі з Зеленським: Філатов добудував міст у Дніпрі
Парі з Зеленським: Філатов добудував міст у Дніпрі
Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Бойовики 11 разів обстріляли українські позиції
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка