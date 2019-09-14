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Факти / Світ / Росія

Волкер пояснив, коли буде можлива формула Штайнмаєра

Курт Волкер розповів, за яких умов можна застосовувати формулу Штайнмаєра та як вирішити конфлікт на Донбасі.

Волкер Курт

Курт Волкер, спецпредставник Державного департаменту США з питань України, виступив на Щорічній конференції Ялтинська европейська стратегія. Він розповів про своє бачення вирішення війни на Донбасі.

– Мені здається, що завдання – відновлення суверенітету, територіальної цілісності та безпека українських громадян. Стосовно цих речей не варто іти на компроміс.

Він зазначив, що потрібно продовжувати притримуватись мінських угод, бо вони дають гарантії. Він також пояснив про обставини, за яких можлива формула Штайнмаєра:

– Формула Штайнмаєра полягає в тому, що після вільних виборів буде отриманий спеціальний статус. Чесні вибори можуть відбутись лише в чесному і безпечному середовищі. Тому треба вирішити безпекові питання, а поки що Росія не продемонструвала політичної волі завершити конфлікт.

Волкер Курт

Він також зазначив, що події в Україні – демократичні вибори та жага до реформ – надихають США. І саме це сприятиме динаміці у вирішенні конфлікту з Росією.

– Думаю, та динаміка, яку показує президент Зеленський, допоможе досягнути результатів у цьому питанні.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу.

Тема цього форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі. До речі, другий день YES 2019 відкрив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. 

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