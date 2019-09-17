У ПЦУ заявили, що її визнала Олександрійська православна церква, оскільки взяла участь з нею в урочистому богослужінні.

У ПЦУ вважають, що можна говорити про те, що Олександрійська православна церква фактично визнала православну церкву України, оскільки також брала участь в урочистому богослужінні.

Воно відбулося з нагоди храмового свята в селі Осса (Греція).

– Ця божественна літургія має велике значення, адже участю в ній архієрея з Південної Африки було засвідчено євхаристійну єдність, а отже і фактичне визнання Православної церкви України ще однієї помісною церквою, – йдеться у повідомленні.

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У богослужінні брали участь ієрархи Елладської, Константинопольської, Української та Олександрійської православних церков.

До слова, Елладська православна церква визнала надання автокефалії ПЦУ канонічним.