Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Кулешова начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Відповідний указ №590/2019 про призначення опублікований на сайті Офісу президента.

Призначити Кулешова Миколу Валерійовича начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

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До слова, Микола Кулешов служить в СБУ з 1995 року. У травні та червні 2014 року служив в АТО.

З 2014 року є куратором заходів, які здійснюються в межах трастового фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки.

З початку 2016 року є куратором напряму протидії кібершпигунству та кібертероризму.

Ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ – ключового елементу Національної системи кібербезпеки України та з 2016 року організовує його розбудову та функціонування.

Раніше Володимир Зеленський призначив нового командувача Об’єднаних сил.