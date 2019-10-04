Октоберфест – щорічний фольклорний фестиваль у Мюнхені (Німеччина), найбільше народне гуляння та свято пива. Які заклади відвідати на Октоберфест у Києві – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Цьогоріч Октоберфест у Мюнхені пройде вже 187 раз. Свято починається у другій половині вересня та триває в середньому 16-18 днів.

Не залишилося без уваги свято і в інших країнах. Зокрема, в Україні у період Октоберфесту проходят тематичні фестивалі та вечірки у пабах.

Наш експерт Каріна Зуєва зробила підбірку столичних закладів, в яких можна весело провести Октоберфест.

Солом’янська броварня

Солом’янська броварня – двоповерховий ресторан-пивоварня, який полюбився киянам та гостям столиці завдяки своєму унікальному напою, звареному власноруч за класичними технологіями з дотриманням баварського закону про чистоту пива.

Солом’янська пивоварня – мій фаворит серед пивоварень Києва. Кухня відмінна, пиво найсмачніше з усіх, яке куштувала у столиці, – каже відвідувач закладу.























Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 6 фотографий

У Києві три заклади мережі, які розташовані за адресою вул. Андріївський узвіз, 28а, Солом’янська площа, 2б та вул. Прорізна, 20.

Спеціально до Октоберфесту 2019 у пивоварні зварили обмежену партію фестивального пива, його можна буде спробувати вже в кінці цього тижня.

Легкий класичний лагер з подвійною закладкою хмелю на етапі кип’ятіння та бродіння. Золотисте пиво з переплетінням солодових та хмельових ароматів і помітною гірчинкою хмелю в післясмаку.

Також у Солом’янській броварні пропонують випити Blonde ale – 55 грн, Pilsner – 55 грн, American amber ale – 60 грн, Imperial stout – 60 грн, пивний сет – 85 грн та інше. Ціни вказані за 0,5 л.

21 вересня в ресторанах починає працювати фестивальне меню з п’яти нових страв до пива від шеф-кухаря.

Обацда – класична баварська сирна закуска – 85 грн, брускети з тартаром зі слабосоленого лосося та крем-сиру – 95 грн, шніцель з телятини зі смаженими лисичками – 175 грн, чорноморські рапани в соусі кімчі з хрусткою цибулею – 125 грн та пікантні ковбаски з картопляним пюре та карамелізованою в стауті цибулею – 120 грн.







Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 2 фотографии

Також у ресторані-пивоварні Солом’янська броварня пропонують скуштувати страви для компаній – 340-920 грн, холодні закуски – 70-290 грн, салати – 105-160 грн, супи – 65-80 грн, фірмові ковбаски – 120 грн, рибу та морепродукти – 120-150 грн, м’ясо та птицю – 40-230 грн, гарніри – 45-90 грн, закуски до пива – 55-220 грн, десерти – 75-85 грн та випічку – 20-65 грн.























Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 6 фотографий

В меню є рекомендації, яку закуску до пива краще замовити.

Щоп’ятниці та щосуботи з 21.00 в ресторані виступають кращі кавер-групи міста.

Графік роботи:

пн-чт, нд – 12.00-00.00;

пт-сб – 12.00-02.00.

Craft vs Pub

Craft vs Pub – затишний бар, який розташований на вул. Нижній вал, 37/20.

Незвичайне пиво для незвичайних людей, – пишуть у Facebook закладу.

У барі пропонують 18 кранів зі зразками найкращого в Україні та світі крафтового пива. Обширна алкогольна карта та меню з закусками, смачними стравами та різноманітними напоями.







Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 2 фотографии

Одне з непоганих місць Подолу, де можна випити смачного пива. Був у цьому закладі не один раз, від всіх походів залишалися тільки позитивні емоції, – каже відвідувач Craft vs Pub.

4 жовтня в Craft vs Pub святкуватимуть Октоберфест. Відвідувачів чекатиме кега пива, а до замовленого напою пригощатимуть претцелями.















Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 4 фотографии

У барі розробляють спеціальне меню та сорти пива в німецьких традиціях, яке буде доступне з 4 до 6 жовтня.

Пропонують скуштувати закуски – 25-195 грн, страви для компанії – 375-570 грн, основні страви – 75-170 грн, бургери – 115-125 грн, салати – 95-115 грн.















Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 4 фотографии

Крани з пивом постійно оновлюються, актуальне меню можна дивитися у Telegram-каналі Craft vs Pub.

Наприклад, 19.10 ціна за 0,5 л пива була від 68 до 113 грн.

Графік роботи:

пн-пт – 16.00-02.00;

сб-нд – 14.00-02.00.

Dorothy Pub

Dorothy Pub розташований за адресою вул. Саксаганського 16\43 (м. Льва Толстого).























Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 6 фотографий

У пабі майже щодня діють різні пропозиції. Наприклад, знижки на пиво, щосереди в Dorothy проводиться гра Крокодил, щонеділі в окремому залі є змога пограти компанією в Мафію, у вихідні проходять тематичні вечірки та грає жива музика та постійно транслюють топові футбольні матчі.

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Персонал закладу розповів, що в Dorothy Pub буде тематична вечірка до Октоберфесту, але поки що детальної інформації немає.

У Dorothy Pub пропонують скуштувати бургери – 149-159 грн, закуски – 69-129 грн, супи – 65-99 грн, салати – 139-159 грн, пивне меню – 54-169 грн, гарніри – 43-75 грн, хоспер-меню та гарячі страви – 129-279 грн, меню на компанію – 249-799 грн.



















Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 5 фотографий

Барна карта містить 11 видів розливного пива, великий вибір класичного алкоголю, шотів та коктейлів.

У гостей є можливість замовити авторське пиво Dorothy light\dark – 43 грн, Guinness – 99 грн, Warsteiner – 75 грн, Grimberg – 72 грн, Double-ambree – 72 грн та інше.











Октоберфест 2019 у Києві: де та як відсвяткувати – Ситий в7 / 3 фотографии

ЗD-тур пабом можна подивитися тут.

Графік роботи:

пн-ср – 12.00-00.00;

чт – 12.00-02.00;

пт – 12.00-04.15;

сб – 16.00-04.00;

нд – 16.00-00.00.

Окрім тематичних вечірок у закладах, у столиці проводитимуться фестивалі, різні заходи та екскурсії на пивоварні. Не зволікайте та проводьте свій час з цікавістю та веселощами.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва