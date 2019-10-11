Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства. Ба більше, вона планує продовжити велику приватизацію.

Президент України Володимир Зеленський готовий надати особисті гарантії для підприємців, які інвестуватимуть в українську економіку.

– Реприватизації не буде в жодному разі. Я особисто готовий відповідати за інвестиції. Дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор або чиновник, правоохоронні органи будуть навіть перевіряти. Я готовий захищати всі інвестиції, – заявив він під час медіа-марафону, який відбувся 10 жовтня.

Президент наголошує, що нова владна команда не зробила жодної спроби повернути в держвласність вже приватизовані підприємства, ба більше, вона планує продовжити велику приватизацію.

– Дивіться, у нас поки що не було жодного кейсу, щоб була приватизація, а потім його забрали. При нас, при нашій команді. Треба довести до розуму велику приватизацію. Дійсно, дуже багато об’єктів у уряду: 500 чи більше. Ми з ДУСі (Державне управління справами, – Ред.) передаємо дуже багато об’єктів, тому що вони не потрібні. Це не справа президента займатися якимось там бізнесом: молочкою, спиртом, готельним тощо, – зазначив Зеленський.

Однак досі триває судовий спір стосовно реприватизації Укртелекому. Також лунали спекуляції щодо нібито намірів окремих сил реприватизувати комбінат Криворіжсталь, який належить ArcellorMittal. Тому першочерговим завданням влади в стосунках із бізнесом будуть гарантії верховенства права, можливість захистити інвестиції в суді.

– З ким би з інвесторів я не говорив (з арабськими, китайськими, голландськими, норвезькими) – бачу тільки одне: вони чекають, що це буде можливо. Але всі, дійсно, говорять про проблеми: про темних реєстраторів, які змінюють реєстри. Купив якусь будівлю – ти власник. Потім воно там якось змінюється – і вже інший власник. Найголовніше – відповідальність суду. Суд захищатиме їхні інтереси. Тобто ми перезавантажимо суд, – висловив впевненість глава держави.

Нагадаємо, 10 жовтня Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства передало на приватизацію до Фонду державного майна (ФДМ) держпідприємство Завод Електроважмаш і ПрАТ Об’єднана гірничо-хімічна компанія.

– Схеми закінчуються. Передав до Фонду держмайна на приватизацію два підприємства – Електроважмаш і Об’єднану гірничо-хімічну компанію. Вони чимало років були у списку на приватизацію, – повідомив глава міністерства Тимофій Милованов.

Верховна Рада України на засіданні 2 жовтня скасувала закон з переліком об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Тим самим парламент запустив велику приватизацію державного майна.

За ухвалення законопроекту №1054-1 щодо визнання таким, що втратив чинність, закону України Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, проголосували 250 депутатів.

До речі, раніше Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з підвищенням ренти на руду.